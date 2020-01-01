محمد صلاح يوجه نصيحة لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي إفريقيا

صلاح يتحدث عن تحقيق أحلامه ونصيحة للأباء

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، خلال حفل تكريمه الذي يقيمه له الاتحاد المصري لكرة القدم احتفالًا به كونه أول مصري يحقق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان محمد صلاح قد نجح في مساعدة ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بعد غياب ما يقرب من 30 عامًا.

وحسب موقع "في الجول" المصري، قال نجم ليفربول خلال حفل التكريم إنه يجب على الأباء إلا يقللوا من أحلام أبنائهم، واستشهد بقصته إنها دليل كبير على إمكانية تحقيق الأحلام.

المزيد من الفرق

وتابع صلاح: "تشجيع أسرتي ووالدي هما السبب فيما وصلت له في الوقت الحالي"، مشيرًا للدور الذي قام به والده في مسيرته.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وأضاف نجم منتخب مصر: "أنصح جماهير الأهلي والزمالك في لقاء نهائي إفريقيا بألا ينجرفوا لأي شيء خارج الكرة، استمتعوا باللقاء فتأهل الفريقين شيء رائع للغاية".

وأردف صلاح: "تأهل ثلاثي مصري (الأهلي والزمالك لدوري الأبطال وبيراميدز للكونفدرالية)، سيعكس تأثير إيجابي على منتخب مصر خلال الفترة المقبلة".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره توجو ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، السبت المقبل.