محمد صلاح ينتظر مولودته الثانية خلال ساعات

صلاح يستعد لمواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل

يستقبل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي خلال الساعات القليلة المقبلة، مولودة جديدة بعد ابنته الكبرى مكة.

محمد صلاح لم يأت إلى مصر خلال الإجازة التي حصل عليها مع كبار لاعبي ليفربول الإنجليزي خلال الأيام الماضية.

وأشارت التقارير أن صلاح رفض السفر إلى مصر بسبب انتظار مولودته الثانية خلال الأيام الجارية حسب ما أكد لهم الطبيب.

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محمد صلاح يقدم موسمًا رائعًا رفقة الريدز، في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا حيث يستعد الفريق لمواجهة أتلتيكو مدريد في البطولة الأوروبية خلال الأسبوع المقبل.

وأكد صلاح أمس الخميس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على انتهاء إجازته قائلًا: "عدت من إجازة لم أذهب إليها".

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صلاح نجح في زيادة عدد أهدافه بعد إحراز هدفين في مباراة ليفربول الأخيرة بالدوري ليصل إلى الرقم 14 في المرتبة الثالثة في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.