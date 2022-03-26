محمد صلاح يخضع لليفربول .. تطور كبير في مفاوضات التجديد!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تطور كبير للغاية في عملية المفاوضات بين المصري محمد صلاح وليفربول فيما يتعلق بتجديد عقد هداف الفريق.

جاء هذا بحسب ما أكد موقع "فوتبول إنسايدر"، والذي أكد أن النجم المصري أبدى مرونة كبيرة في التخفيض من مطالبه المالية من أجل التجديد.

صلاح كان قد طلب راتب يصل إلى نصف مليون جنيه استرليني في الأسبوع الواحد، وهو رقم بعيد عن ذلك الذي عرضه ليفربول.

وأوضح مصدر من داخل ليفربول للموقع أن صلاح بات مستعدًا للتخلي عن طلباته المادية والقبول بعرض ليفربول الحالي مع بعض التحسينات.

الصحيفة ذكرت أن تراجع صلاح جاء في ظل غياب العروض الجدية له من أجل الرحيل عن صفوف ليفربول، وعدم وجود أندية قادرة على دفع ذلك النوع من الرواتب في الوقت الحالي.

وانضم صلاح لصفوف ليفربول في 2017 وأصبح أحد أهم نجوم الفريق ولعب 239 مباراة، وسجل 153 هدفًا وصنع 57.

جدير بالذكر أن عقد صلاح الحالي مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وارتبط اسمه بأندية عديدة على رأسها برشلونة.