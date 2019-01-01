محمد صلاح يتجاوز إنجاز إيان راش أسطورة ليفربول

النجم المصري محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول

فيسبوك تويتر محمد عماد

وصل محمد صلاح لهدفه الرابع عشر في البريميرليج هذا الموسم، وذلك بعد افتتاحه أهداف مباراة برايتون وليفربول التي أقيمت في الجولة الثانية والعشرين من البريميرليج.

وتساوى صلاح مع أوباميانج نجم آرسنال وهاري كين نجم توتنهام هوتسبر في صدارة هدافي البريميرليج حتى الآن.

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ويُعد هذا هو الهدف رقم 46 لصلاح في الدوري الإنجليزي بشكل عام، ليتجاوز عدد أهداف أسطورة ليفربول إيان راش في الدوري (45 هدفًا).

صلاح الذي يمتاز بالتسديد بالقدم اليسرى أحرز أربعة أهداف من ركلات جزاء من ضمن آخر 10 ركلات جزاء سددها أصحاب القدم اليسرى في البريميرليج، حيث أُهدرت ست ركلات وسُجلت أربع كلها من قبل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح.

يذكر أن محمد صلاح البالغ من العمر 26 عامًا كان قد تربع الموسم الماضي على عرش هدافي البريميرليج.