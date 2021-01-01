بهدفيه في جزر القمر .. محمد صلاح يرتقي في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر

نجم الفراعنة يتخطى حسن الشاذلي

ارتقى محمد صلاح؛ نجم منتخب مصر، في قائمة الهدافين التاريخيين للفراعنة في مختلف البطولات، بعدما هز الشباك خلال مواجهة جزر القمر الحالية.

الفراعنة يستضيفون حاليًا منتخب جزر القمر، ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2022.

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وأحرز صلاح هدفين في المباراة، من ضمن أربعة أهداف سجلتها كتيبة المدرب حسام البدري، في الشوط الأول.

بهذين الهدفين، تخطى صلاح، حسن الشاذلي في قائمة الهدافين، إذ وصل عدد أهدافه إلى 45، وارتقى إلى المركز الثاني بالقائمة، فيما في رصيد الشاذلي 44 هدفًا.

ويتصدر هذه القائمة حسام حسن برصيد 68 هدفًا، ويتبقى صلاح 23 هدفًا لمعادلته.

يذكر أن المنتخب المصري حسم تأهله إلى نهائيات البطولة الإفريقية من الجولة الخامسة، بعد التعادل أمام كينيا بهدف لكل منهما.

يذكر أن قبل نهاية هذه المباراة، تتساوى مصر وجزر القمر في النقاط بتسع، في صدارة المجموعة السابعة، فيما فشلت كينيا وتوجو في التأهل لنهائيات.