رسميًا | محمد صلاح القائد الجديد لمنتخب مصر

الجهاز الفني اختار نجم ليفربول لحمل شارة القيادة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم منح شارة قيادة المنتخب المصري إلى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مشيرًا عبر موقعه الرسمي إلى أن ذلك القرار اتخذ بدعم ومساندة اللاعبين الكبار في الفريق.

كانت شارة قيادة الفراعنة قد أثارت الجدل في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل حديث الإعلام حول رغبة البدري منحها لصلاح واعتراض بعض اللاعبين الذين يحق لهم ارتداء الشارة حسب الأقدمية على ذلك، وأبرزهم أحمد فتحي.

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ويبدو أن خروج مدافع بيراميدز من حسابات الجهاز الفني للمنتخب وعدم استدعائه خلال المباريات الأخيرة فتح الباب لمنح الشارة إلى صلاح، خاصة في ظل عدم اعتراض اللاعبين الآخرين علنًا ومنهم عبد الله السعيد وعمرو السولية وأحمد حجازي ومحمد النني.

الاتحاد المصري عبر بيانه الرسمي أكد أن المدير الفني للمنتخب أبلغ اللاعبين الذين يسبقون صلاح في الأقدمية بهذا القرار وأنه وجد منهم كل المساندة لتلك الخطوة.

وأوضح الاتحاد أن البدري يرى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلي استقرار وثبات في بعض الأمور ومنها شارة القيادة، وذلك من أجل تحقيق حلم الجماهير المصرية بالتأهل لكأس العالم 2022 الذي سيُقام في قطر.

يُشار إلى أن صاحب الـ28 عامًا بدأ مسيرته مع الفراعنة خلال مواجهة سيراليون عام 2011، وقد سجل هدفه الأول بالقميص الوطني في المباراة التالية وكانت ضد النيجر ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2013.