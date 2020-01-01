من ملك مصر لدالجليش الصحراء.. ما هي ألقاب محمد صلاح؟

العديد من الألقاب صاحبت رحلة محمد صلاح منذ أن وطأت قدماه أرض القارة العجوز، في هذا التقرير نستعرض أهمها من التي تم ابتكارها على يد جماهير ليفربول..

صار محمد صلاح معبودًا للجماهير في ليفربول بعد إسهاماته الضخمة مع الريدز وقيادته للفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا واقتراب تحقيق المجد المحلي وإعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الخزائن الحمراء.

ولا تتوقف الجماهير عن الغناء له في مدرجات ملعب أنفيلد بصورة مستمرة، بينما يحظى بشعبية جارفة في بلاده مصر بعد قيادة الفراغنة للوصول إلى كأس العالم ونهائي كأس الأمم الإفريقية.

العديد من الألقاب لُقِب بها صاحب الـ27 عامًا من قبل جماهير الريدز أو الجماهير المصرية، وحتى الجماهير الإيطالية إبان فترة لعبه في فريقي فيورنتينا وروما قبل الوصول إلى كتيبة يورجن كلوب في 2017.

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الآن نستعرض معكم أبرز الأسماء التي لُقِب بها محمد صلاح..

ما هي ألقاب محمد صلاح؟

لعل اللقب الأكثر شهرة بين الجماهير في ليفربول على وجه الخصوص هو لقب "الملك المصري" والذي يظهر في الهتاف الشهير "مو صلاح الملك المصري" الذي يُصاحب كل تألق له سواء داخل أو خارج الأنفيلد.

كما أُطلق عليه من جمهور الريدز أيضًا لقب دالجليش الصحراء، وهُنا تشبيه له بأسطورة النادي كيني دالجليش، مع الإشارة إلى أصوله العربية من الصحراء.

من ضمن الألقاب المشهورة له هو لقب "فيراري" نسبة إلى السرعة الكبيرة التي يمتلكها الدولي المصري، وكان جمهور روما في إيطاليا هو أول من اعتمد هذا اللقب له.

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بعض الجماهير تناديه بميسي المصري في إشارة إلى أن موهبته تقارن بموهبة الأسطورة ليونيل ميسي، فيما صنفه البعض بأنه كريستيانو الفراعنة أيضًا.

وفي مصر تظل الكُنية الأشهر له على الإطلاق هي أبو مكة تيمنًا بابنته الكبرى، فيما يقوم أغلب الأوروبيين باختصار اسم محمد ليصبح "مو" كما يظهر في تصريحات جل زملاء اللاعب في ليفربول ومدربينه أيضًا.



