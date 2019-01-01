رباعيات محمد صلاح - يعشق التسجيل أمام وست هام وسجله قياسي

محمد صلاح نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر يمتلك سجلًا قياسيًا أمام وست هام خلال مواجهاته السابقة أمام الهامرز فهل يبقي أصحاب الأرض ضمن خصومه المفضلين؟

فيسبوك تويتر علي رفعت

يحل اليوم فريق ليفربول ضيفًا على نظيره وست هام ضمن لقاءات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي في مواجهة هامة للغاية بالنسبة للريدز عقب التعادل مع ليستر سيتي بالجولة الماضية.

ويعد فريق وست هام ضمن الخصوم المفضلين بالنسبة لمحمد صلاح، فمنذ انضمامه لفريق ليفربول يقدم اللاعب المصري مستويات مميزة للغاية أمام الهامرز في كل مرة يشارك فيها.

فيما يلي سنستعرض معًا سجل مواجهات محمد صلاح أمام وست هام:

خاض فريق تشيلسي لقاءين أمام وست هام في موسم محمد صلاح الأول بالدوري الإنجليزي، وكان النجم المصري في كلاهما خارج قائمة الفريق.

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تشيلسي حقق الفوز بهدفين مقابل لا شيء في مواجهة الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي موسم 2014-2015 حيث لم يكن قد انضم بعد للبلوز.

وفي مواجهة الجولة الـ 23 كان قد انضم لتوه لصفوف تشيلسي وبالتأكيد لم يتمكن من الانضمام لقائمة المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وبعد أن انضم النجم المصري لصفوف ليفربول شارك في كل المباريات التي واجه فيها الريدز وست هام حتى الآن وتجاوز الدقيقة الـ 85 في كل المباريات.

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في المباراة الأولى سجل محمد صلاح هدفين بالجولة الـ 11 من دوري 2017-2018 وانتهت المواجهة بفوز ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وفي المواجهة الثانية التي انتهت برباعية أيضًا سجل النجم المصري هدفًا وصنع هدفًا آخر لإيمري تشان لاعب فريق يوفنتوس الحالي.

وخلال المواجهة الأخيرة له أمام وست هام في الدور الأول من البريميرليج هذا الموسم سجل صلاح الهدف الافتتاحي في مباراة انتهت بأربعة أهداف نظيفة للريدز.