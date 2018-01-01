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الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد صلاح يدعو مشجع ليفربول الكفيف لحضور التدريبات

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Getty Images
صلاح أهداه قميصه

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

دعا محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أحد مشجعي ليفربول للحضور لمقر تدريبات  الفريق في "ميلوود".

وظهر "مايك كيريني" مشجع كفيف للريدز، يحتفل بهدف الفوز للريدز في شباك نابولي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وانتشر الفيديو للمشجع الكفيف الذي يحتفل بهدف صلاح الذي قاد الريدز للتأهل لثمن النهائي، ليحصل على دعوة من صلاح.

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والتقى مايك مع المدير الفني الألماني يورجن كلوب، ثم محمد صلاح، الذي أهداه قميصه.

وتحدث صلاح: " أنا سعيد لرؤيتك، لقد جعلني الفيديو الذي شاهدته لك مجنوناً"، وسأله عن مدة تشجيعه للريدز وعدد المباريات التي شاهدها الموسم الحالي.

ثم حصل على توقيع جميع اللاعبين قبل بدء تدريبات استعداداً لمواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

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