لاعب مانشستر يونايتد السابق: صلاح يعبث بسمعته

جاريث كروكس نجم فريق توتنهام ومانشستر يونايتد السابق يحذر محمد صلاح من العبث بسمعته والاستمرار في ادعاء السقوط بحثًا عن ركلات الجزاء.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حذر جاريث كروكس لاعب فريق توتنهام ومانشستر يونايتد المعتزل النجم المصري محمد صلاح من تكرار محاولاته للحصول على ركلات الجزاء.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كروكس عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وأكد خلالها أن محاولات محمد صلاح يعتبرها بائسة.

وقال كروكس: "هذا بائس، بالمناسبة لماذا لا يتحدث معه يورجن كلوب حول ذلك الأمر ويقول له فقط ألعب كرة القدم التي تستطيع أن تلعبها".

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وأضاف: "الجميع سيحاول أن يعرقلك في المنطقة لكنك لا يجب أن تحاول أن تخدع الجميع لأن ما تقوم به هو أنك تفسد سمعتك ومصداقيتك".

وأكمل: "إذا ما استمر فيما يقوم به في الوقت الحالي، قريبًا للغاية سيبدأ الجميع في إطلاق لقب الغشاش عليه، ليس فقط نجوم كرة القدم بل أيضًا الجماهير".

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جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد سجل ثنائية بالأمس أمام كريستال بالاس في المباراة التي حقق فيها ليفربول الفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.