كاراجر: "محمد صلاح لا يحصل على التقدير الكافي، حتى من جماهير ليفربول

جيمي كاراجر نجم ليفربول المعتزل يتحدث عن عدم حصول محمد صلاح على التقدير الكافي

أكد جيمي كاراجر أسطورة فريق ليفربول أن المصري محمد صلاح لا يحصل على التقدير الكافي في صفوف الريدز في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كاراجر، وأكد خلالها أن الفريق يحصل على الكثير من المساعدة من محمد صلاح، الذي لا ينال حتى التقدير من الجماهير.

وقال كاراجر: "في الوقت الحالي يتم تقدير صلاح بشكل أقل، ولا يحصل على الإشادة الكافية، حتى من قبل جماهير ليفربول".

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وأضاف: "السبب الأساسي في ذلك هو بدايته معنا بـ 47 هدفًا في الموسم الواحد، هذا الرقم كان رائعًا، ربما كان الموسم الأفضل في حياته، وأيًا ما كان سيفعله بعد ذلك سيبدو أقل وتراجعًا في الأداء، لكن بالنظر للمستوى الحقيقي له فذلك لم يحدث".

وأردف: "هو لاعب يسجل 25 هدفًا على الأقل في كل موسم، أرقامه رائعة على مستوى التهديف أو الصناعة، وأعلى من أي لاعب آخر في تاريخ ليفربول".

وأكمل: "بالنسبة لي هو اللاعب الأفضل في صفوف ليفربول بالوقت الحالي، بداية من أول أسابيع الموسم كان استثنائيًا ولم يتوقف، وما يقدمه للفريق بجعلهم يلعبون بشكل أفضل يجعل منه في منتهى الأهمية بالنسبة للريدز".

جدير بالذكر أن صلاح كان قد صنع هدف فريقه الثالث في الفوز على تشيلسي مساء الأمس، وهي المباراة التي أقيمت ضمن لقاءات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي وانتهت بفوز الريدز بخمسة أهداف لثلاثة.