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محمد صلاح ضد نيوكاسل| المزيد من الأهداف = المزيد من الأرقام

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خامس هدافي الريدز في عام واحد..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

لا يزال ليفربول الإنجليزي متقدماً على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر للبريميرليج.

 

سجل المصري محمد صلاح ثاني أهداف المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 48، وهو الهدف الذي أضاف إليه مجموعة جديدة من الأرقام.

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سجل صلاح في 10 مباريات من هذا الموسم بالبريميرليج، أكثر من أي لاعب آخر.

 

كما سجل هدفه الأول على أرضية ملعب الريدز "أنفيلد" منذ 276 دقيقة.

 

أيضاً كانت تلك هي أول ركلة جزاء يسجلها ليفربول على ملعبه منذ 424 يوماً!

 

أخيراً سجل صلاح اسمه كخامس أكثر من يسجل في جميع المسابقات بعام واحد لليفربول، حيث كان هذا الهدف هو رقم 36.

القائمة يتصدرها ايان راش بـ44 هدفاً (1986) ثم راش مجدداً بـ38 هدفاً عام 1982، يليه روجر هانت (1965) وروبي فاولر (1996) ولكل منهما 37 هدفاً.

 

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