محمد صلاح ضد نيوكاسل| المزيد من الأهداف = المزيد من الأرقام

لا يزال ليفربول الإنجليزي متقدماً على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر للبريميرليج.

سجل المصري محمد صلاح ثاني أهداف المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 48، وهو الهدف الذي أضاف إليه مجموعة جديدة من الأرقام.

10 - Mohamed Salah has scored in 10 Premier League games this season, more than any other player in the competition. Regular. — OptaJoe (@OptaJoe) December 26, 2018