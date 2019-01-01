شوقي غريب: تواجد صلاح يدعو للفخر ونسعى لاستعادة الهيبة

مدرب منتخب مصر يتحدث عن مواجهة كوت ديفوار في النهائي، وانضمام محمد صلاح لصفوف الفراعنة بالأولمبياد

أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، على أنه يفتخر بتواجد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في قائمة الفراعنة التي ستشارك في أولمبياد طوكيو 2020.

منتخب مصر سيواجه كوت ديفوار، في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، مساء غدٍ الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

غريب قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "أفتخر بوجود محمد صلاح، كلاعب مصر يقدم أداء متميز، ولا أحد يختلف على هذا الموضوع، خاصة في ظل ما يقدمه من إنجازات على المستوى العالمي والدولي".

مدرب الفراعنة تابع: "حققنا الهدف الرئيسي بالتأهل إلى المونديال، والانتقادات التي وجهت لنا طبيعية، ودائمًا التفت إلى ما يفيدنا فقط".

شوقي غريب واصل: "أوجه التهنئة إلى المنتخب الإيفواري، على التأهل إلى المباراة النهائية، لأن الفريقان يستحقان بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو".

وأردف: "مواجهة النهائي فرصة لاستعادة هيبة منتخب مصر، لأن الجميع ترك الملعب حزينًا منذ 4 أشهر، ولا مجال للحديث عن هذا الأمر خلال الوقت الحالي".

واختتم شوقي غريب تصريحاته قائلًا: "سنختار الأسماء التي ستشارك في الأوليمبياد خلال شهر يوليو 2020، لأننا سنراجع لوائح البطولة، وبعدها سيتم الاستقرار على الأسماء المرشحة".

منتخب مصر الأوليمبي سيضم بين صفوفه 3 لاعبين فوق 23 عامًا، في أوليمبياد طوكيو 2020، وفقًا للقوانين.