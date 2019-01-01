هل غادر صلاح معسكر منتخب مصر إلى الغردقة؟ - شوبير يكشف الحقيقة

توابع أزمة خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نفي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المستقيل مؤخرًا من منصبه، كل ما تردد حول خروج محمد صلاح لاعب منتخب مصر، من معسكر الفراعنة إلى الغردقة، لزيارة المدافع الإسباني سيرجيو راموس، الذي تواجد في الغردقة.

وانتشرت أنباء بعد خروج منتخب مصر من كأس أمم إفريقيا، حول مغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر، متوجهًا نحو الغردقة، لزيارة راموس لاعب ريال مدريد.

شوبير قال خلال تصريحات لبرنامج الحكاية، المذاع على شاشة إم بي سي مصر: "قمت بنفسي بالاتصال بلاعبي منتخب مصر، للتأكد من هذا الأمر، لكنهم نفوا لي تلك الشائعات".

أحمد شوبير: أستبعد إجراء انتخابات اتحاد الكرة خلال الشهور الأربعة المقبلة#الحكاية pic.twitter.com/mDqtt99xVZ — الحكاية (@Elhekayashow) July 7, 2019

وفي نفس السياق، تحدث رجل الأعمال المصري في نفس البرنامج عن الأمر، حيث قال: "لم يتواجد محمد صلاح في الغردقة، وكل ما تردد غير صحيح".

راموس تواجد في الغردقة، لقضاء عطلته رفقة عائلته، بدعوة من كامل أبو علي، وذلك بمناسبة احتفال مدافع ريال مدريد بزفافه على زوجته.

منتخب مصر ودع بطولة كأس أمم إفريقيا، على يد جنوب إفريقيا، في دور الـ16 ضمن منافسات البطولة القارية.