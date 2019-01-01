فيرمينو يسخر من رقصة صلاح: نقطة قوتك في تسجيل الأهداف

روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول يسخر من رقصة صلاح في حفل أفضل لاعب افريقي ويؤكد له أن قوته في تسجيل الأهداف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

سخر النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو نجم فريق ليفربول من زميله المصري محمد صلاح ومن الرقصة التي قام بها في حفل اختيار أفضل لاعب افريقي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الموقع الإلكتروني للنادي وأكد خلالها أن صلاح استحق الحصول على تلك الجائزة.

توريرا و5 نجوم قدمهم بيسكارا لكرة القدم

وقال فيرمينو: تفاهمي ليس مع صلاح وماني فقط، بل مع الفريق ككل، نحن نقوم بعمل عظيم ونشعر أننا ف يمكان جيد، ونحاول الاستمرار في نفس المستوى الكبير في كل المباريات، علينا أن نستمر".

وأضاف: "شاهدت رقصة محمد صلاح بعد تتويجه على الانترنت، اريد أن اهنئه على جائزة أفضل لاب افريقي في العام وللعام الثاني على التوالي".

أين هم الآن؟ آخر فريق فاز ببطولة مع ليفربول

وأكمل: "شاهدتهم وهم يحاولون أن يجعلونه يرقص، لكن الجميع يعلم أن نقطة قوته ليست في الرقص، لن أمنحه النصائح في الرقص لكنني سأتحدث معه بكل تأكيد حول هذا، كلنا نعلم أن لعب كرة وتسجيل الأهداف هو نقطة القوة بالنسبة له".

جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد توج بلقب أفضل لاعب افريقي للعام الثاني على التوالي في حفل أقيم هذا الأسبوع في مدينة داكار السنغالية.