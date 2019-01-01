لخامس مرة – محمد صلاح لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي

النجم المصري محمد صلاح يحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر ديسمبر من رابطة اللاعبين المحترفين.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حصل النجم المصري محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر ديسمبر الماضي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.

جاء هذا في بيان مقتضب نشره الحساب الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين عبر موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر".

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وساهم صلاح بشكل واضح في سبعة انتصارات لفريق ليفربول خلال شهر ديسمبر الماضي من أصل سبع مواجهات خاضها الفريق.

وسجل النجم المصري ستة اهداف منهم هدفين من ركلات جزاء وصنع أربعة، كما خلق 19 فرصة تسجيل محققة لزملائه في ليفربول.

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وتعد هذه الجائزة هي الخامسة من نوعها التي يحققها النجم المصري منذ انضمامه لصفوف فريق ليفربول مطلع الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن محمد صلاح مرشح أيضًا للحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة البطولة حيث أنه مرشح لها مع كلًا من سون وهاري كين وأربعة نجوم آخرون.