محمد صلاح: خسارة مباراة وحيدة أضاعت اللقب.. وسعيد لماني

نجم ليفربول محمد صلاح راضٍ على ما قدمه فريقه رغم عدم التتويج بالبريميرليج وسعيد بمقاسمة صدارة الهدافين مع ماني

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب محمد صلاح نجم فريق ليفربول عن حزنه عقب فشلهم في التتويج بالبريميرليج بفارق نقطة وحيدة عن البطل مانشستر سيتي.

وفاز ليفربول بالمباراة الختامية على وولفرهامبتون بهدفين دون رد في المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد في الجولة الختامية من البريميرليج، ولكن الفوز لم يشفع لكتيبة المدرب يورجن كلوب للفوز بالدوري.

رسميًا | مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي بالفوز على برايتون

وقال محمد صلاح في تصريحاته عقب المباراة لقناة سكاي سبورتس: "لم نخسر سوى مباراة وحيدة طوال الموسم، قدمنا أفضل ما لدينا وحصدنا 97 نقطة، سنقاتل في الموسم المقبل على الظفر باللقب".

وعن مقاسمته للقب الهداف مع ماني وأوباميانج: "من الرائع أن أشارك اللقب مع زميلي في الفريق، لقد قدم موسمًا رائعًا، وأنا أفوز بالحذاء الذهبي للموسم الثاني على التوالي وهو شيء رائع بالنسبة لي".

يشار إلى أن كلًا من صلاح وماني وأوباميانج قد أحرزوا 22 هدفًا.