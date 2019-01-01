ما هي إصابة محمد صلاح؟ وهل يلحق بمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي؟

تعرف على ماهية الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح في مباراة ليفربول وتوتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز، وما هي مدة الغياب المتوقعة؟

أبانوب صفوت

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على ضيفه توتنهام هوتسبيرز بهدفين لهدف، بعد أن أحرز الهدف الثاني من ركلة جزاء سددها بطريقة رائعة على يسار جازانيجا، ولكن فرحة الفرعون المصري أثناء المباراة لم تدم طويلاً بعد أن اضطر لمغادرة ارض الملعب متأثراً بإصابة جديدة تعرض لها في لقاء اليوم.

أعادت تلك المشاهد بعض المخاوف إلى أذهان مشجعي ليفربول خاصةً وأن اللاعب عاد للتو للمشاركة في المباريات في لقاء جينك بدوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، وكان فريقه قد فشل في تحقيق الفوز في مواجهة مانشستر يونايتد التي غاب عنها بعد نهاية التوقف الدولي الماضي، وذلك لعدم اكتمال شفائه بنسبة 100%.

يخشى محبو ليفربول من التأثير الذي قد يتسبب فيه عدم مشاركة صلاح مع الفريق في الفترة المقبلة خاصةً وأن هناك العديد من المباريات الهامة التي تنتظر الفريق قبل التوقف الدولي الأخير لهذا العام، وأهمها على الإطلاق مواجهة مانشستر سيتي منافسه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد عدة أسابيع قليلة.

لكن ما هي الإصابة التي تعرض محمد صلاح في مباراة توتنهام هوتسبيرز، ما هي مدة غيابه؟ والمباريات التي لن يشارك فيها في الفترة المقبلة؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير

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ما هي إصابة محمد صلاح؟ وما هي مدة غيابه؟

لازال الوقت مبكراً لمعرفة حجم إصابة محمد صلاح، لأن اللاعب من المنتظر أن يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية التي ستقطع الشك باليقين وتحدد مدة غياب اللاعب مجدداً عن الملاعب، ولكن طبقاً لمادوك صحفي ذا ميرور فإن اللاعب قد يغيب لثلاثة أسابيع آخرى، وأكد أن اللاعب غادر ارض الملعب واضعاً كيس كبير من الثلج على موضع الإصابة.

Jürgen Klopp has confirmed that @MoSalah was substituted due to an ankle problem, but the boss believes it is 'not a massive issue'. — FC (@LFC) October 27, 2019

عقب نهاية المباراة أدلى الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بتصريحات من شأنها أن تكون مطمئنة لجماهير الفريق وهي أن إصابة صلاح ليست خطيرة ولكنه أكد أنها في نفس المكان القديم، وبات من المؤكد حاجة اللاعب للراحة من أجل التماثل للشفاء بنسبة 100% حتى لا يتعرض لانتكاسة جديدة في أهم فترات الموسم.

كيف تعرض محمد صلاح لهذه الإصابة؟

شهدت الدقيقة 85 من عمر مباراة ليفربول وتوتنهام سقوط محمد صلاح على أرض الملعب بسبب تعرضه للإصابة مجدداً في الكاحل الأيسر، حيث أشار للطاقم الطبي بتجدد الآلم في نفس مكان الإصابة القديمة، وبعد مشاورته معهم، استقر كلوب على تبديل النجم المصري والدفع بالمدافع جو جوميز بدلاً منه.

حامت بعض الشكوك حول جاهزية صلاح لمباراة توتنهام ولكنه بدأ أساسياً وسجل هدف الفوز، مع ذلك إلا أن تكرار الإصابة بتلك السرعة يذكرنا بما حدث مع مبابي الذي صّرح مدربه توخيل أنه أخطأ عندما أشركه قبل اكتمال شفائه، ليضطر لإراحته مجدداً لحين استعادة كامل لياقته البدنية.

المباريات التي قد يغيب عنها صلاح مع ليفربول

إذا صدقت أمنيات يورجن كلوب بأن غياب محمد صلاح لن يطول لأن الإصابة ليست خطيرة -كما يتوقع-، فمن المنتظر ألا يبتعد مهاجم الفريق عن الملاعب لفترة طويلة، ولمدة أسبوعين على أقصى تقدير، وفي تلك الحالة سيكون محظوظاً للغاية لأن هذا قد يعني أنه سيكون جاهزاً لأهم مباريات الموسم ضد مانشستر سيتي.

سيواجه الريدز في تلك الفترة أرسنال في دور الـ16 من كأس الرابطة وبعدها سيتقابل مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، قبل أن يلعب مباراة العودة ضد جينك في دوري أبطال أوروبا ومن ثم تنتظره مواجهة مرتقبة للغاية مع مانشستر سيتي وذلك قبل بداية التوقف الدولي الثالث للموسم الحالي.

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لحين تأكيد مدة غياب صلاح رسمياً عن ليفربول، يمكن القول بأن نسبة لحاقة بمباراة مانشستر سيتي هي 50% حتى الآن.

المباريات التي قد يغيب فيها صلاح عن ليفربول: