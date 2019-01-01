حكم إنجليزي سابق: صلاح يكتسب سمعة سيئة وأخشى عليه من الحكام

الحكم الإنجليزي السابق مارك هيلسي يحذر محمد صلاح نجم ليفربول من الاستمرار في السعي خلف ركلات الجزاء حتى لا يبدأ الحكام في اعتباره يحاول إهانة ذكائهم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حذر مارك هيلسي الحكم الدوري الإنجليزي السابق النجم المصري محمد صلاح من تكرار أفعاله التي قام بها مؤخرًا من سقوط في منطقة الجزاء ومطالبة الحكام باحتساب أخطاء.

جاء هذا في عمود صحفي كتبه هيلسي في صحيفة "صن" وأكد خلاله أنه من أكبر المعجبين بمحمد صلاح وبما يقدمه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وكتب هيلسي: "صلاح في حاجة للحذر حتى لا يبدأ في الحصول على سمعة سيئة بين الحكام على تلك التصرفات، هو لاعب رائع وأنا أتمتع بمشاهدته، لكنه كان متورطًا في أربعة ركلات جزاء في الشهر الأخير فقط".

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وأضاف: "بكل تأكيد محمد صلاح استحق الحصول على ركلتي جزاء أمام كل من برايتون وأرسنال، لكن أمام نيوكاسل لم يستحقها، وأمام كريستال بالاس كان واضحًا أنه يحاول خداع الحكم".

وأكمل: "جون موس حكم المباراة أكمل اللعب بينما كان يجب عليه أن يمنح محمد صلاح بطاقة صفراء للتمثيل، لقد شعرت أنه لم يكن هناك خطئًا على الاطلاق، قلقي الأساسي على صلاح أن تبدأ أفعاله في تغيير فكرة حكام المباريات عنه، وأن يتسبب ذلك في تجاهل أخطاء صحيحة له عندما تكون ضرورية وهامة بالنسبة لليفربول".

واختتم عموده: "لا يوجد حكم يحب أن يتعرض للخداع، ومثل تلك التصرفات يجب أن تختفي من كرة القدم، لا يهم إذا كان ذلك هو صلاح أو كين او فاردي، كلهم كانوا متهمون بنفس التهمة مؤخرًا، وعلينا أن ننهي التمثيل تمامًا".

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جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد سجل هدفين في مواجهة كريستال بالاس التي أقيمت السبت الماضي وانتهت بفوز ليفربول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.