محمد صلاح: أتواصل دائمًا مع هذا اللاعب من الدوري السعودي

صلاح يؤكد يتحدث عن علاقته باللاعبين العرب

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي و منتخب مصر ، عن علاقته باللاعبين العرب خلال الفترة الحالية، وهل يتواصل معاهم باستمرار أم لا؟

صلاح من أبرز اللاعبين العرب المحترفين خلال السنوات الأخيرة، وبين الأبرز في تاريخ العرب بشكل عام الذين لعبوا في الأندية الأوروبية.

صلاح تحدث عن علاقته باللاعبين العرب بشكل عام خلال الفترة الأخيرة، ومن يتواصل معه بشكل مستمر من بين هؤلاء اللاعبين.

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وقال صلاح في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "علاقتي جيدة برياض محرز، نتحدث قبل وبعد المباريات التي تجمعنا سويًا".

وأضاف نجم منتخب مصر قائلًا: "ولم أقابل حكيم زياش حتى الآن، أما اللاعب الذي أتواصل معه بشكل دائم فهو عمر السومة".

عمر السومة يعد من أبرز المهاجمين العرب في الوقت الحالي، حيث حقق الكثير من الأرقام والبطولات رفقة أهلي جدة السعودي.