محمد خبراني يُعزز أزمة الإصابات في الأهلي قبل مواجهة ضمك

أزمة إصابات شديدة في الأهلي السعودي

أظهرت الفحوصات والأشعة التي أجراها مدافع الأهلي محمد خبراني معاناته من تمزق عضلي من الدرجة الثانية، مما يؤكد غيابه عن مواجهة ضمك في الجولة الـ12 من الدوري السعودي.

وكان الأهلي قد عاد إلى جدة بعد انتهاء معسكره الفني التدريبي الذي أقامه في أبو ظبي الإماراتية ستعدادًا للجولة القادمة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .

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وأوضحت المصادر الصحفية المتابعة للتدريبات أن خبراني سيحتاج إلى 3 أسابيع تقريبًا للتعافي تمامًا من إصابته، وسيخضع لفحص طبي آخر لتحديد إمكانية مشاركته أمام الشباب في الجولة الـ13 من الدوري السعودي من عدمها.

وكان المدافع قد تعرض لتلك الإصابة خلال مشاركته مع منتخب السعودية في كأس الخليج العربي 24 التي أقيمت في قطر واختتمت بداية ديسمبر الجاري بتتويج المنتخب البحريني لأول مرة في تاريخه بتفوقه في النهائي على الأخضر بهدف دون رد.

تلك الإصابة عززت أزمة الإصابات التي تضرب الأهلي قبل مواجهة ضمك على ملعب الجوهرة المشعة يوم الخميس القادم، إذ يغيب عنه عمر السومة ويوسف بلايلي وخالد البركة.

ويُحاول الجهاز الطبي في النادي جاهدًا تجهيز المدافع سعيد المولد للمشاركة في مباراة ضمك القادمة، وتشير التقارير المتابعة لوجود فرص كبيرة لإمكانية خوض اللقاء.

ميدانيًا، استأنف الفريق الأول للأهلي تدريباته يوم أمس على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بعد يوم راحة منحه الجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس للاعبين.