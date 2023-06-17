محمد جحفلي واسم مغمور .. بدلاء صفقة حسان تمبكتي في الاتحاد

أحمد فرهود
Mohammed Jahfali - hilal 2023Al Hilal Twitter
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ثنائي مرشح للانضمام إلى نادي الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي

حدد الجهاز الفني لنادي الاتحاد، الصفقات البديلة، حال فشل التعاقد مع حسان تمبكتي، قلب دفاع فريق الشباب، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

صحيفة "الرياضية" أعلنت استعداد العميد الاتحادي، لتقديم عرض رسمي إلى الشباب، للتعاقد مع تمبكتي، لمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة؛ لتعويض المصري أحمد حجازي، قلب دفاع الفريق الأول "المصاب".

ووفقًا لموقع "كووورة"، وضعت الإدارة الاتحادية، اللاعب محمد جحفلي، مدافع الهلال؛ على رأس أولوياتها حال فشل في التعاقد مع نجم الشباب؛ خاصة في ظل تمسك إدارة الأخير، باللاعب.

وإلى جانب جحفلي.. يوجد اللاعب محمد الشويرخ، والذي قدّم مستويات رائعة مع نادي الرياض، في الموسم الماضي، على أجندة العميد؛ من أجل خلافة حجازي.

جدير بالذكر أن عقد جحفلي البالغ من العمر 32 سنة، مع الزعيم الهلالي، ينتهي بختام الشهر الحالي، دون تلقيه أي عرض للتجديد حتى الآن.

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