5 بطولات في ثلاثة مواسم!.. هذا رقم قد تفتخر به الكثير من الأندية؛ ولكنه يعد قليلًا جدًا بالنسبة لعملاق الرياض الهلال، خاصة مع الثورة الرياضية التي تعيشها المملكة العربية السعودية.

ليس هذا فقط؛ بل تخيل عزيزي القارئ أن الهلال خلال هذه المواسم الثلاثة، لم يتوج سوى بلقب وحيد في دوري روشن السعودي للمحترفين.

نعم.. الهلال توج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، مرة وحيدة فقط في 2023-2024؛ بينما جاءت البطولات الأربع الأخرى، بواقع اثنتين في كأس خادم الحرمين الشريفين ومثلهما في السوبر المحلي.

وفي المقابل؛ فشل الزعيم الهلالي في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة ولو مرة واحدة خلال هذه الفترة، رغم أنه كان المرشح الأول له.

وبالطبع.. تنوعت مبررات تراجع الهلال؛ ما بين "صفقات مفروضة على النادي مثل الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، والعلاقة السيئة للمدير الفني البرتغالي السابق جورج جيسوس مع بعض اللاعبين، وسوء عمل المدرب الإيطالي الحالي سيموني إنزاجي".

لكن الحقيقة أن الظهور الإعلامي الأخير للأمير محمد بن فيصل، الرئيس الأسبق للهلال، فتح الكثير من الجراح؛ التي تتطلب "المحاسبة الرياضية" في النادي الأزرق، وهو ما سنستعرضه في السطور التالية..

ماتياس يايسله.. عندما رفض الهلال التعاقد معه!

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ابن فيصل ظهر عبر بودكاست "على بياض"، خلال الساعات القليلة الماضية؛ ليكشف كواليس ضياع صفقة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، من عملاق الرياض الهلال.

ابن فيصل أكد أن أحد الوكلاء عرض عليه اسم يايسله، في شهر مايو من عام 2023؛ لقيادة فريق الهلال الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

وأوضح ابن فيصل أنه تواصل مع يايسله شخصيًا، حيث أُعجب بشخصيته؛ مع تأكده من حماس المدير الفني الألماني للعمل في الهلال، وعدم خوفه من شعبية النادي وجماهيريته.

وأضاف: "وقتها.. لم تكن لي أي صفة في الهلال، حيث عرضت الأمر على مسؤولي النادي؛ الذين رفضوا الفكرة نظرًا لصغر سن المدرب الألماني، مع تفضيل التعاقد مع جيسوس".

وأعلن ابن فيصل أنه عرض يايسله على الأهلي بعد ذلك، في أعقاب علمه أن العملاق الجدّاوي يبحث عن مدير فني أجنبي؛ وذلك نظرًا لعلاقته القوية مع شخصيات كبيرة في النادي، وخوفه من ضياع مدرب بهذه القيمة من السعودية.

وبالفعل.. تعاقد الأهلي مع يايسله في صيف 2023؛ حيث قاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة "مرتين" وكأس السوبر السعودي، قبل الرحيل في 2026.

نادي الهلال.. الزعيم يدفع ثمن "خوفه" غاليًا!

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البعض قد يقول: ما المشكلة؟.. الهلال بعد التعاقد مع جيسوس بدلًا من يايسله، توج بالثلاثية المحلية التاريخية "دوري روشن، كأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي" موسم 2023-2024.

أيضًا.. لا أحد يعلم الغيب؛ فكان بالإمكان أن يفشل يايسله مع فريق الهلال الأول لكرة القدم، ولا يحقق نتائج كبيرة.

وهذا الحديث صحيح 100%؛ ولكننا لا بد ألا نتجاهل بعض الحقائق المهمة، و هي:

* أولًا: جيسوس معروف بأنه كثير الصدامات؛ بل إن الهلال أعاده بعد تجربته السابقة مع الفريق في 2018-2019، والتي شهدت خلافات مع إدارة الأمير محمد بن فيصل نفسه.

* ثانيًا: الهلال اضطر بالفعل إلى إنهاء علاقته بجيسوس في 2025؛ بعد تراجع النتائج، والكثير من الجدل بشأن عدم استقرار غرفة ملابس الفريق الأول.

* ثالثًا: بعد إنهاء العلاقة مع جيسوس رسميًا؛ اتجه الهلال إلى خيار إنزاجي، الذي ربما لا يتناسب أسلوبه كثيرًا مع الفريق الأزرق.

بمعنى.. الهلال خسر مدربًا مثل يايسله، ربما يتناسب أسلوبه مع الفريق الأول لكرة القدم؛ وفضل المغامرة باسم كثير المشاكل كـ"جيسوس"، ثم مدرسة مختلفة يقودها إنزاجي.

هُنا المحاسبة الرياضية لمسؤولي الهلال؛ يجب أن تكون مبنية على إجابة سؤال واحد فقط: " هل الخوف هو من قادكم لرفض يايسله؟! ".

وحسب كلام ابن فيصل؛ فقد رفض الهلال التعاقد مع يايسله بسبب صغر سنه، ولكن الزعيم تناسى أن النجاحات تُبنى بالشجاعة.

مثلًا.. العملاق الكتالوني برشلونة لم ينظر إلى عمر الإسباني بيب جوارديولا، عندما عينه مديرًا فنيًا للفريق الأول عام 2008؛ حيث كان يبلغ وقتها 37 سنة.

ونظر برشلونة إلى جوارديولا، على أنه ابن النادي وأن أسلوبه وأفكاره يتناسبان مع الفريق؛ ليقدم المدرب الإسباني للعالم، واحدًا من أفضل الفرق في تاريخ هذه اللعبة.

ويبدو أن الهلال لم يتمتع بنفس الشجاعة؛ فخاف أن يتعاقد مع مدرب في بداية مسيرته، أكثر من النظر إلى مدى مناسبة أسلوبه مع الفريق.

والمثير في الأمر أن يايسله نفسه، حرم الهلال من لقب دوري أبطال آسيا للنخبة "2024-2025"؛ عندما قاد الأهلي للفوز عليه في دور نصف النهائي، آنذاك.

كلمة أخيرة.. الهلال بين إحراج فيليكس والمواهب الضائعة!

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المشكلة أنه قبل تصريحات ابن فيصل عن يايسله؛ كانت أنظار الهلاليين تتجه إلى أمرين في غاية الأهمية، و هما:

* أولًا: رفض النادي التعاقد مع النجم البرتغالي جواو فيليكس.

* ثانيًا: تخلي مسؤولي الهلال عن أبرز مواهب النادي الشابة.

وقيل إن الهلال رفض التعاقد مع فيليكس، خلال فترة تولي جيسوس قيادة الفريق الأول لكرة القدم، من 2023 إلى 2025.

والغريب أن جيسوس نفسه؛ هو من ضم النجم البرتغالي إلى عملاق الرياض الآخر النصر، عندما ذهب لتدريب الفريق موسم 2025-2026.

ذلك يثبت أن جيسوس كان لديه ثقة في إعادة هذا اللاعب إلى مستواه؛ الأمر الذي لم تؤمن به الإدارة الهلالية، على الأغلب.

وانظروا إلى ما يحدث الآن!.. فيليكس لعب دورًا كبيرًا في قيادة النصر للتتويج بلقب دوري روشن السعودي 2025-2026، لأول مرة منذ 7 سنوات؛ كما يواصل الإبداعات في الموسم الرياضي الحالي، بدرجة تجعله أحد أبرز المحترفين في ملاعب المملكة.

أي إن اللاعب الذي لم يتعاقد معه الهلال سابقًا؛ ها هو قد قاد النصر لانتزاع لقب الدوري من الزعيم بالذات، في الموسم الماضي.

والكثير من الإعلاميين يرددون حاليًا، أن الهلال يأمل في التعاقد مع فيليكس صيف عام 2027؛ إذا لم يجدد عقده مع النصر، رغم أن التقارير الأخيرة تقول إنه في طريقه للتمديد بالفعل.

وبخصوص المواهب الشابة؛ فيكفي النظر إلى الإبداعات التي يقدمها مصعب الجوير مع نادي القادسية حاليًا، وقبلها خلال إعارته إلى الشباب.

والتخلي عن الجوير، دون إعطائه فرصته كاملة مع فريق الهلال الأول؛ يجعلنا نتساءل: " من المسؤول الذي لم يؤمن بإمكانات هذا اللاعب الموهوب؟! ".

وأساسًا.. الهلال ذهب للتعاقد مع لاعبين محليين، أقل جودة بكثير من الجوير؛ وهو ما يمثل إرهاقًا للخزينة، مع عدم الاستفادة منهم فنيًا.

وكل ذلك يجعل فتح باب "المحاسبة الرياضية" في الهلال، أمرًا ضروريًا للغاية؛ خاصة في ظل عدم تتويج الفريق الأزرق بأي لقب كبير مؤخرًا، سوى دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.