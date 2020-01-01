محمد بن سلمان: رفعنا قيمة الدوري السعودي ليكون ضمن أعلى 20 دوريًا بالعالم

ولي العهد السعودي يستعرض أبرز الإنجازات بالمملكة العربية السعودية خلال آخر 4 سنوات.

رفع صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب مجلس الوزراء ووزير الدفاع، شكره إلى خادم الحرمين الشرفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال كلمته في مجلس الشورى، متحدثًا عن الإنجازات التاريخية التي حدثت في أقل من 4 أعوام داخل المملكة العربية السعودية.

الأمير محمد بن سلمان قال خلال كلمته بمجلس الشورى: "لقد ارتفعت نسبة المواطنين الممارسين للرياضة من 13 في المئة في 2015 إلى 19 في المئة في عام 2019، ونمت مساهمة القطاع في الناتج المحلي من 2.4 مليار ريال في 2016 إلى 6.5 مليار ريال في 2018 بزيادة تقدر بـ 170 في المئة خلال عامين فقط".

ولي العهد السعودي تابع: "عملنا على تطوير الاتحادات الرياضية كافة وزيادة عددها، فعلى سبيل المثال لم يقم الاتحاد السعودي للسيارات منذ تأسيسه باستضافة أي بطولة دولية، بينما في آخر سنتين فقط، نجح الاتحاد باستضافة أهم ثلاث بطولات في العالم".

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وواصل: "استطعنا رفع القيمة السوقية للدوري السعودي ليصبح الأعلى من بين الدوريات العربية، ومن أعلى 20 دوريًّا على مستوى العالم، ونعمل كذلك بنفس الزخم على بقية الاتحادات".

وشهد الدوري السعودي خلال الأعوام الماضية، تطورًا كبيرًا، ليصبح هو الأقوى على الساحة العربية، لينافس الدوريات الكبرى في العالم، ليصبح واحدًا من أقوى الدوريات.

جاء ذلك بعد الجهد الكبير الذي بذلته الحكومة السعودية، من أجل تذليل كافة العقبات أمام جميع الأندية، للمنافسة على بطولة الدوري، والمراكز المتقدمة فيه.