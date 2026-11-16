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اعتدنا منه على إثارة بعض الجدل بآرائه وتحليلاته للمباريات في شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، لكن خلال الأيام الماضية، أصبح المصري محمد أبو تريكة حديث الساعة، على خلفية الجدل الدائر حول "خطوته المقبلة".

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ما القصة؟

خلال الساعات الماضية، كثيرون يروجون أنباء حول مستقبل الماجيكو؛ ما بين احتمالية عودته لمصر مع فسخ عقده مع شبكة القنوات القطرية.

لكن تلك المزاعم لم تكن ذات سند حقيقي، حتى خرج علينا الإعلامي المصري هاني حتحوت زاعمًا أن تريكة قد تلقى عرضًا لتولي منصب المدير الفني للمنتخب القطري خلفًا للإسباني جولين لوبيتيجي.

حقيقة العرض القطري

أمام المزاعم المصرية من هاني حتحوت، تنفي صحيفة "الشرق" القطرية تلقي محمد أبو تريكة عرضًا من منتخب الأدعم.

الصحيفة تؤكد أن لوبيتيجي سيرحل عن منصب المدير الفني للعنابي بنهاية التوقف الدولي في نوفمبر الجاري، لكنها تؤكد في الوقت ذاته، أن تريكة لن يكون خليفته ولم يتلق عرضًا من الاتحاد المحلي لكرة القدم من الأساس.

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وأوضحت "الشرق" أن تلميح أبو تريكة بشأن اختفائه عن الشاشات لفترة طويلة في آخر استوديو له في "بي إن سبورتس" قبل التوقف الدولي الحالي، ما هو إلا إسقاط على عدم تكليفه بتحليل المباريات الدولية، ليس أكثر.

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لماذا سيرحل لوبيتيجي؟

الاتحاد القطري لكرة القدم قرر استغلال تأجيل كأس آسيا السعودية 2027، لمدة عام كامل، لتجديد الجهاز الفني، في ظل التراجع الكبير للعنابي مؤخرًا.

تأجيل البطولة القارية إلى ديسمبر 2027، يأتي على إثر ضربات الجماعة الحوثية على عدة مناطق في المملكة العربية السعودية، ما كان يهدد بعثات المنتخبات.

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عطفًا على هذا القرار، بدأ أكثر من اتحاد محلي التفكير في خطوة رحيل المدرب والتعاقد مع بديل في ظل وجود متسع من الوقت قبل كأس آسيا 2027، ومنهم المنتخب القطري، كما تزعم صحيفة "الشرق".

جدير بالذكر أن لوبيتيجي بدأ عمله مع المنتخب القطري في مايو 2025، حيث قاده في 20 مباراة فاز في أربع منها فقط، وتعادل في ست، فيما خسر عشرة لقاءات أخرى.

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من ضمن تلك المباريات، ثلاث في كأس العالم 2026، حيث تلقى العنابي هزيمتين أمام كندا (0-6)، والبوسنة (1-3)، مع التعادل أمام سويسرا (1-1).

كذلك وصل الأدعم مع المدرب الإسباني لنصف نهائي كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27" قبل تلقي الهزيمة أمام المنتخب السعودي (2-3).