اعتدنا منه على إثارة بعض الجدل بآرائه وتحليلاته للمباريات في شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، لكن خلال الأيام الماضية، أصبح المصري محمد أبو تريكة حديث الساعة، على خلفية الجدل الدائر حول "خطوته المقبلة".
ما القصة؟
خلال الساعات الماضية، كثيرون يروجون أنباء حول مستقبل الماجيكو؛ ما بين احتمالية عودته لمصر مع فسخ عقده مع شبكة القنوات القطرية.
لكن تلك المزاعم لم تكن ذات سند حقيقي، حتى خرج علينا الإعلامي المصري هاني حتحوت زاعمًا أن تريكة قد تلقى عرضًا لتولي منصب المدير الفني للمنتخب القطري خلفًا للإسباني جولين لوبيتيجي.
حقيقة العرض القطري
أمام المزاعم المصرية من هاني حتحوت، تنفي صحيفة "الشرق" القطرية تلقي محمد أبو تريكة عرضًا من منتخب الأدعم.
الصحيفة تؤكد أن لوبيتيجي سيرحل عن منصب المدير الفني للعنابي بنهاية التوقف الدولي في نوفمبر الجاري، لكنها تؤكد في الوقت ذاته، أن تريكة لن يكون خليفته ولم يتلق عرضًا من الاتحاد المحلي لكرة القدم من الأساس.
وأوضحت "الشرق" أن تلميح أبو تريكة بشأن اختفائه عن الشاشات لفترة طويلة في آخر استوديو له في "بي إن سبورتس" قبل التوقف الدولي الحالي، ما هو إلا إسقاط على عدم تكليفه بتحليل المباريات الدولية، ليس أكثر.
لماذا سيرحل لوبيتيجي؟
الاتحاد القطري لكرة القدم قرر استغلال تأجيل كأس آسيا السعودية 2027، لمدة عام كامل، لتجديد الجهاز الفني، في ظل التراجع الكبير للعنابي مؤخرًا.
تأجيل البطولة القارية إلى ديسمبر 2027، يأتي على إثر ضربات الجماعة الحوثية على عدة مناطق في المملكة العربية السعودية، ما كان يهدد بعثات المنتخبات.
عطفًا على هذا القرار، بدأ أكثر من اتحاد محلي التفكير في خطوة رحيل المدرب والتعاقد مع بديل في ظل وجود متسع من الوقت قبل كأس آسيا 2027، ومنهم المنتخب القطري، كما تزعم صحيفة "الشرق".
جدير بالذكر أن لوبيتيجي بدأ عمله مع المنتخب القطري في مايو 2025، حيث قاده في 20 مباراة فاز في أربع منها فقط، وتعادل في ست، فيما خسر عشرة لقاءات أخرى.
من ضمن تلك المباريات، ثلاث في كأس العالم 2026، حيث تلقى العنابي هزيمتين أمام كندا (0-6)، والبوسنة (1-3)، مع التعادل أمام سويسرا (1-1).
كذلك وصل الأدعم مع المدرب الإسباني لنصف نهائي كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27" قبل تلقي الهزيمة أمام المنتخب السعودي (2-3).
عرض ملف تعريف المؤلف
لأنني شخص يعشق الكتابة، ويعبر بها عن مشاعره أكثر من أي شيء آخر، اخترت هذا الطريق لأكتب عن إحدى المجالات التي أعشقها .. الرياضة وبالتحديد كرة القدم!
كلية الألسن؟ مجال الترجمة؟ .. لا! هذا سيقودني إلى ترجمة نصوص كُتّاب آخرين، أما أنا فأريد التعبير عما أراه أنا شخصيًا .. فابتعدت عن مجال دراستي، واتجهت إلى الصحافة الرياضية في أواخر عام 2015.
بدأت رحلتي مع "جول" في 2017، حيث أصبحت متخصصة في كتابة التحليلات التكتيكية، مقالات الرأي والتقارير المتنوعة الخاصة بالدوري السعودي بجانب التغطية الخبرية بالطبع، بعد فترة من العمل في الدوري المصري.
ومع اكتساب خبرات أكثر انضمت الدوريات الأوروبية لتغطيتي الصحفية، ووسط كل ذلك أخذت "الرياضات الشهيدة" حيزًا من كتاباتي، لكنها لم تستمر طويلًا بحكم أن الساحرة المستديرة هي الرياضة الأكثر جماهيرية، وهي شغفي الأول في الأساس.
وعن بدايتي كمشجعة، فكانت منذ كأس أمم أفريقيا مصر 2006، حيث كنت أشارك أبي متابعة مباريات مختلف المنتخبات، ومن بعده المشاركة التاريخية للأهلي في كأس العالم للأندية 2006، ثم استمر الشغف ليومنا هذا.
أما عن الفرق التي أشجعها، فهي الأهلي في مصر، الاتحاد في السعودية، وأميل لريال مدريد في أوروبا.
وبشأن اللحظات التي لا تنسى بالنسبة لي .. المشترك بين أغلبها أن أبطالها محمد أبوتريكة وعام 2006، سواء لجزائيته الأخيرة في شباك كوت ديفوار في نهائي كأس أفريقيا، أو هدفه القاتل في الصفاقسي بدوري الأبطال، وثنائيته في كلوب أمريكا التي قادت الأهلي لحصد برونزية المونديال.
ومن ينسى "نطحة زيدان" الشهيرة لماركو ماتيراتزي في نهائي المونديال!
كذلك لا أنسى هدف سالم الدوسري في الفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022، أيضًا لحظة تتويج الاتحاد بطلًا للدوري السعودي 2023 بعد غياب 14 عامًا.
أخيرًا، أتشرف بمتابعتكم على حساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي عبر الروابط التالية..