رسميًا | بيشكتاش يُعلن ضم محمد النني من آرسنال

اللاعب المصري أنهى مغامرته مع آرسنال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن بيشكتاش رسميًا ضم محمد النني من آرسنال.

وأعلن النادي التركي التعاقد مع الدولي المصري بالإعارة لموسم واحد مع حق الشراء نهائيًا، لكن دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

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وأكدت بعض التقارير أن بيشكتاش سيتمكن من الحفاظ على النني نهائيًا حال دفع 16 مليون جنيه إسترليني بنهاية الموسم الجاري.

وكان صاحب الـ27 عامًا قد ارتدى قميص آرسنال يناير 2016 قادمًا من بازل السويسري، حيث فاز هناك بالدوري السويسري لأربعة مواسم متتالية ولعب المباراة النهائية لكأس سويسرا 3 مرات متتالية.

وقد لعب النني 89 مباراة مع آرسنال في جميع البطولات، وتمنى له النادي الحظ السعيد عبر بيان ظهر على موقعه الرسمي.