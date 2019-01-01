تقارير: محمد النني قد يتعرض للإيقاف 6 مباريات

عقوبة مغلظة في انتظار النني

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أصبح محمد النني، لاعب منتخب مصر المحترف في صفوف بشكتاش التركي، معرضًا لعقوبة كبيرة، بعد ما بدر منه خلال أول مباراة له مع فريقه الجديد.

وحصل النني على كارت أحمر في الدقيقة 75 من زمن مباراة غازي عنتاب التركي، في الجولة الماضية، ضمن منافسات الدوري المحلي، بعدما تعرض لاعتداء من جانب لاعب المنافس.

وأشارت صحيفة "سبور التركية، إلى أن حكم المباراة هليل ميلر، وصف ما قام به النني، بأنه تعمد إلحاق الضرر بالخصم، خلال تقرير المباراة الذي قدمه إلى الاتحاد التركي.

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وعقوبة ما فعله النني خلال مباراة فريقه الأخيرة، ستتراوح بين الإيقاف 3 إلى 6 مباريات مقبلة خلال المنافسات المحلية.

وضم بشكتاش النني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من صفوف أرسنال الإنجليزي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، على أن يعود للفريق اللندني بداية من الموسم المقبل.