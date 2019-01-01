الرنين المغناطيسي يكشف تفاصيل إصابة محمد الكويكبي

الكويكبي يعاني من إصابة في الفخذ قبل مواجهة باراجواي

خضع محمد الكويكبي، العب المنتخب السعودي، لآشعة الرنين المغناطيسي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال تدريبات الأخضر، استعدادًا لمواجهة باراجواي.

الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للأخضر، استدعى 7 لاعبين، للانضمام للمرحلة الثانية من معسكر المنتخب السعودي، وهم: "سلطان الغنام وعبدالمجيد السواط وطلال العبسي ومختار علي وتركي العمار وعلي لاجامي ومحمد الكويكبي".

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها خضوع الكويكبي لآشعة الرنين المغناطيسي.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "كشفت آشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب خط الوسط محمد الكويكبي مساء اليوم، عن وجود إصابة في عضلة الفخذ".

الفيصل يزور ويهنئ المنتخب السعودي قبل لقاء باراجواي

المنتخب السعودي سيواجه باراجواي وديًا غدٍ الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود، خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

وكان منتخب السعودي حقق الفوز على نظيره أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

ويتصدر المنتخب السعودي مجموعته بالتصفيات الآسيوية، وذلك بعدما حقق الفوز على أوزبكستان، حيث استطاع أن يقلب الطاولة بعد أن كان متأخرًا بهدفين مقابل هدف.