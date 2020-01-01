الكويكبي: لم أصل لاتفاق مع الاتفاق لتجديد عقدي

الكويكبي لم يجدد عقده مع الاتفاق حتى الآن

كشف محمد الكويكبي، جناح فريق نادي الاتفاق، عن أنه لم يصل لاتفاق مع ناديه حتى الآن، بخصوص تجديد عقده خلال الفترة الحالية.

الكويكبي قاد الاتفاق للفوز على أحد بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، في دور الـ16 ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، ليصعد إلى ربع النهائي، ليواجه الهلال.

لاعب الاتفاق قال خلال تصريحات عقب المباراة: سعيد بالفوز اليوم، ووفقت أمام أحد، ولا يوجد شيء تغير عن مباراة التعاون الأخيرة".

محمد الكويكبي تابع: "أتمنى الفوز في مباراة ضمك القادمة، من أجل مواصلة الانتصارات والنتائج الإيجابية".

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وبعد سؤاله عن تجديد عقده، قال الكويكبي: "لم أصل لأي اتفاق مع إدارة النادي، حول موضوع تجديد العقد من عدمه حتى الآن".

جاء ذلك في ظل اهتمام نادي النصر بضم الكويكبي، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق، لمواصلة المنافسة على البطولات والألقاب.

وانتقل الكويكبي إلى الاتفاق، خلال صيف 2016، قادمًا من العروبة، حيث قدم مستويات رائعة، الأمر الذي جعله ضمن اهتمامات العديد من الأندية.