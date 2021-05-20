محمد العويس يتخذ قرارًا صادمًا بشأن مستقبله مع الأهلي

تعرف على قرار محمد العويس الصادم

كشف الناقد الرياضي سعود الصرامي، عن قرار محمد العويس حارس مرمى النادي الأهلي النهائي، بشأن الاستمرار مع فريقه خلال المقبلة، وذلك بعد نتائج الفريق الفترة الماضية.

وينتهي عقد محمد العويس مع النادي الأهلي، بنهاية شهر يناير 2022، حيث يبحث مسؤولي الراقي مسألة تجديد عقده ليستمر مع الفريق مدة أطول.

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الصرامي قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "محمد العويس اتخذ القرار وانتهى موضوعه، ولن يبقى لاعبًا في النادي الأهلي سوى 7 شهور وسيرحل".

الناقد الرياضي تابع: "قد يأتي فريق آخر لشراء المتبقي من عقد محمد العويس من النادي الأهلي، سواء الهلال أو النصر أو الاتحاد أو الشباب، وبالتالي لن يستمر الحارس طويلًا".

واستطرد قائلًا: "العويس اتخذ القرار النهائي وقرر الرحيل عن الأهلي، ولن يجدد عقده مع النادي الأهلي، لأن عقده ينتهي بنهاية يناير 2022".

واختتم محمد العويس تصريحاته قائلًا: "لا يوجد لدى محمد العويس استعداد لخدمة النادي الأهلي، ومصاريفه عالية ومكافئاته رهيبة".