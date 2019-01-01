مهاجم الفيصلي معتذرًا للعويس: لم أقصد إصابتك

حارس مرمى الأهلي تعرض لإصابة صعبة في وجهه

تقدم ويليام ألفيس مهاجم الفيصلي باعتذار لحارس مرمى الأهلي محمد العويس، مؤكدًا أنه لم يقصد إصابته خلال مباراة الطرفين في الجولة العاشرة من الدوري السعودي .

وكان احتكاك اللاعبين معًا خلال اللقاء الذي انتهى لصالح الأهلي 3-1 قد تسبب بكسر في عظام الوجه للعويس مما سيضطره لإجراء جراحة لتثبيت عظمة الوجه بواسطة شريحة معدنية على يد الجراح السعودي الدكتور عبدالله الفيضي على أن يعاود اللاعب نشاطه خلال ثمانية أسابيع.

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المهاجم البرازيلي أكد عدم نيته إيذاء العويس أو أي زميل له في ملاعب كرة القدم، مضيفًا لصحيفة الاقتصادية " لم أكن أقصد إصابة زميلي العويس وكان الارتقاء نحو الكرة بحماس رغبة في خطف الكرة وتسجيل الهدف، لكني فوجئت بالاصطدام به لأن الكرة هوائية ولم أشاهد زميلي".

"حزنت جدا لإصابته وتظل المنافسة في الكرة بعيدًا عن الأمور الخارجة عن الأخلاق الرياضية، والكرة لا تخلو من مثل الاحتكاكات. مرة أخرى أقدم اعتذاري له ولناديه وجماهيره".

وأوضح ويليام أنه كان ينوي زيارة العويس في المستشفى لكن توقيت رحلة مغادرته السعودية حال دون ذلك لأنه كان يتطلب منه التوجه للمطار فور نهاية المباراة مباشرة.

وكان رئيس هيئة الرياضة العامة السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل قد قرر تكفل الهيئة بكافة تكاليف علاج العويس، وتقدم الأهلي بالشكر له على تلك البادرة الطيبة.