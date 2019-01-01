قتل لاعب بالخطأ يساهم في صناعة أحد نجوم الكرة السعودية

في مباراة تُقام في أحدى الساحات الشعبية بالطائف

ماجد جزر

هل تتوقع أن تتحول حياتك من قتل لاعب في مباراة حواري إلى سبب في شهرة كبيرة ونجومية وقصة من دروب الخيال، هذا ما حدث بالفعل مع المهاجم الدولي السعودي المُعتزل محمد العبدلي.

القصة تعود إلى عام 1967 حيث قرر المؤرخ الرياضي أمين سعاتي قضاء إجازته في الطائف، ليساهم القدر في اكتشاف محمد سعد العبدلي واحد من أفضل المهاجمين في الكرة السعودية.

وفي مباراة تُقام في أحدى الساحات الشعبية بالطائف، وتحت أنظار سعاتي، يتسبب العبدلي في حادث قتل للمنافس.

الحادثة بدأت حينما اقتراب العبدلي من المرمى مسددًا كرة قوية جداً في حارس مرمى المنافس، ليسقط مغشيًا عليه، ويحاول الجميع استفاقة الحارس ومشهد مرعب للجميع.

وبالفعل حمل أحد اللاعبين حارس المرمى إلى المستشفى، ولكنه قد فارق الحياة وسط حالة صدمة كبيرة، ليتم القبص على العبدلي.

وقع الهداف السعودي المغمور حينها في قبضة الشرطة، قبل أن يخرج عقب التوصل إلى اتفاق مع أهل حارس المرمى والذين عفوا عنه.

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على الرغم من هذه الحادثة المأساوية إلا أن العبدلي تحولت مسيرته كرويًا بشكل كبير، بعد تداول الصحف السعودية أنباء على هذه الواقعة ومدى قوة اللاعب المغمور لدى جماهير كرة القدم.

الأهلي استهدف التعاقد مع اللاعب وبالفعل أنضم للفريق إلا أنه بدأ يشعر بعدم الراحة في الفريق، وبحسب الروايات فأن اللاعب بدأ التغيب عن التدريبات لرغبته في الرحيل.

على الجانب الأخر كان الأهلي يرغب في الاستفادة من اللاعب بعقد صفقة تبادلية، حيث استهدف مسؤولي الراقي حينها الحصول على محمد مطر (الكبش) من الهلال بدلاً من العبدلي، ولكن الأخير كان له رأي أخر.

تدخل نصراوي على الخط في الصفقة، وحسم رئيس العالمي عبدالرحمن بن سعود الصفقة بالسفر إلى جدة، ثم اتجه إلى قصر الأمير عبدالله الفيصل رئيس الأهلي وحصل على موافقته لضم اللاعب.

في أول لقاء يمثل به النصر عقب تسجيله ب4 أيام فقط أمام الهلال ضمن لقاءات الدوري الذي كسبه فريق النصر ب3/1 حيث تمكن من احراز هدفين وصنع الهدف الثالث لزميله المهاجم الراحل أحمد الدنيني.

التألق لم يتوقف عند أول ظهور أمام الجماهير فقط، بل حصل العبدلي على هداف بطولة 1974\1975 التي حقق النصر لقبها برصيد 12 هدف

العبدلي أعتزل عام 1980 بعد أن داهمته الإصابة في أكثر من مكان ليودع الملاعب الرياضية بعد مشوار طويل كان حافلاً بالانتصارات الذهبية والإنجازات.