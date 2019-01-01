محمد الشناوي: جنش سيعود أقوى ونلعب كفريق جماعي

حارس مرمى الفراعنة يتحدث عن زميله محمود جنش

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

عبر محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، عن سعادته بتأهل الفراعنة إلى دور الثمن نهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

الشناوي قال خلال تصريحات لقنوات "بي إن سبورتس" القطرية: "نحن منتخب جماعي، والجميع يشارك في الانتصار، ونجاحي من نجاح زملائي".

حارس الفراعنة تابع: "منتخب أوغندا منظم، ويتميز بالروح العالية، والأهم هو التركيز خلال الفترة القادمة".

وبعد سؤاله عن تألقه خلال مباراة اليوم، قال الشناوي: "التوفيق كان حليفًا لي في العديد من الفرص التي أتيحت لأوغندا".

بالعلامة الكاملة المنتخب المصري يعبر دور المجموعات✅



في انتظار الأفضل من لاعبي الفراعنة في دور الـ16🇪🇬👌#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/1KBryDCtEL — جول مصر (@goaleg) June 30, 2019

محمد الشناوي وجه رسالة إلى الجماهير: "أنتم رقم واحدة بالنسبة لنا، ووجودكم يعطينا الدفعة لتحقيق نتائج طيبة والفوز".

ووجه الشناوي رسالة إلى زميله محمود جنش المصاب، حيث قال: "تجمعني به صداقة قوية منذ فترة طويلة، وأريد أن أقول له أنه سيعود أقوى، وكلنا وراءك وستعود أفضل".

منتخب مصر تأهل إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، متصدرًا للمجموعة الأولى، بعد الفوز على أوغندا بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة.