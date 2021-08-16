محمد الشناوي .. القطعة الناقصة في الهلال والنصر

حارس مرمى الأهلي مرشح للانتقال للدوري السعودي

نجحت إدارتا الهلال والنصر في صناعة فريق قوي جدًا يستعد للمنافسة الجادة على ألقاب الموسم الجاري، خاصة دوري أبطال آسيا، بعدما ضمتا العديد من اللاعبين النجوم الكبار خلال فترات الانتقالات الأخيرة وآخرها هذا الصيف.

الهلال تعاقد مع موسى ماريجا وماتيوس بيريرا وقد يكون هناك المزيد، فيما ضم النصر أندرسون تاليسكا وجلال الدين ماشاريبوف وراميرو فونيس موري وفينسنت أبو بكر، وقد دُمجت كل تلك الأسماء مع النجوم الكبار الموجودين في الفريق سابقًا.

نجوم كبار .. لكن الثغرة مازالت موجودة!

وكما يُقال في اللهجة المصرية "الحلو ميكملش" .. الفريقان ورغم تلك الأسماء الثقيلة جدًا، مازال لديهما ثغرة واضحة اتفق جُل المحللين والنقاد والجماهير عليها وهي حراسة المرمى.

الهلال يمتلك الحارس السعودي عبد الله المعيوف فيما النصر سيعتمد على وليد عبد الله بعد رحيل براد جونز بانتهاء عقده، ويتواجد مجموعة من حراس المرمى الشباب على دكة بدلاء الفريقين.

المعيوف أتم في يناير الماضي عامه الـ34، وقد ناله من الانتقادات الكثير خلال الموسم الماضي لتراجع مستواه في عدد من المباريات وارتكابه عدة أخطاء حرمت الهلال من بعض النقاط، وقد وصل الأغلب إلى قناعة أنه حان وقت التغيير في هذا المركز.

حاجة النصر إلى حارس مرمى واضحة جدًا، إذ كان يعتمد على الأسترالي في وجود وليد عبد الله، مما يعني أن الثقة في صاحب الـ35 عامًا ليست كبيرة، والآن مع رحيل جونز بقيت تلك الثغرة دون حل.

هل يستطيع الهلال والنصر التعاقد مع حارس مرمى أجنبي؟

الهلال لديه إمكانية التعاقد مع حارس مرمى جديد بدلًا من لوسيانو فييتو الذي لا حاجة له في الفريق، وضم حارس مرمى أجنبي له ثقله وتأثيره، مثلما هو ثقل وتأثير مارسيلو جروهي مع الاتحاد، سيصنع الفارق بالتأكيد أكثر من بقاء الأرجنتيني الذي لم يُقدم الكثير خلال الموسم الماضي.

النصر أموره أصعب، إذ هو مضطر للتخلي عن أحد أجانبه الحاليين لضم حارس مرمى أجنبي، والاسم المرشح بالطبع هو جونزالو مارتينيز المصاب حاليًا والذي لن يعود إلا في النصف الثاني من الموسم، إلا إن قررت الإدارة وضع حد لمسيرة عبد الرزاق حمدالله مع الفريق .. قرار يبدو صعبًا لكنه سيكون صحيحًا تمامًا حال تم استبداله بحارس مرمى.

محمد الشناوي .. الخيار الأفضل والقطعة الناقصة في الهلال والنصر

عند دراسة الأسماء المرشحة لحماية مرمى الهلال والنصر لا نجد أبدًا أفضل من محمد الشناوي نجم الأهلي ومنتخب مصر ولعدة عوامل، هي:

مستواه الثابت والممتاز منذ كأس العالم 2018

خبراته الكبيرة على المستوى المحلي والقاري والدولي، وعلى مستوى اللعب مع الأندية والمنتخبات

شخصيته القيادية ودوره البارز في غرفة ملابس الأهلي، وهنا نتذكر كيف صنع أحمد حجازي الفارق في غرفة ملابس الاتحاد من هذا الجانب.

لاعب معتاد على البطولات ولا يرضى بالخسارة أبدًا، وهذا الأمر سينقله لزملائه الجدد، بمساعدة بقية نجوم الفريقين الكبار، ويُساهم في تحسين شخصية الفريق وحالته الذهنية كثيرًا.

إجادته توجيه زملائه في خط الدفاع وتنظيمهم وجعلهم دومًا في حالة تركيز كاملة.

سهولة انسجامه مع الأجواء في الدوري السعودي كونه قادم من مصر ذات الأجواء المشابهة وليس من أوروبا، وكذلك هناك عامل اللغة العربية الذي سيُساعده كثيرًا ويُوفر عليه الكثير من الوقت.

العوامل السابقة تجعل الشناوي الخيار الأفضل لسد ثغرة "حارس المرمى" في الهلال والنصر، هو أشبه بالقطعة الناقصة في لوحة فنية رائعة الجمال، وانضمامه سيزيد قوة أي من الفريقين كثيرًا وسيزيد من طموحاته للفوز بالألقاب خاصة دوري أبطال آسيا.