محمد الشلهوب : قيمة الهلال كبيرة ونعرف الكرة التونسية جيدًا

سعيدون بالتواجد هنا في البطولة وأمامنا مواجهة صعبة وقوية أمام نادي الترجي التونسي

عبر قائد نادي الهلال السعودي محمد الشلهوب عن سعادته بتواجد نادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الشلهوب في تصريحات صحفية بالمؤتمر الصحفي : "سعيدون بالتواجد هنا في البطولة وأمامنا مواجهة صعبة وقوية أمام نادي الترجي التونسي".

وأضاف : "لعبنا أمام الصفاقسي والترجي والإفريقي ولعبنا أمام المنتخب التونسي من قبل في كأس العالم، والكرة التونسية تعكس تطور دائم للكرة العربية وأتمنى أن يكون كلاسيكو جميل يعكس تطور الكرة العربية ونأمل التوفيق في المباراة"

بالحديث عن جورج جيسوس مدرب نادي فلامنجو البرازيلي قال : "من أهم المدربين الذين مروا على النادي وكانت فترة رائعة ونشكره على الدعم الدائم للهلال ولي على الصعيد الشخصي، وبالنسبة للمباراة التي قد نواجه فيها فريق فلامنجو فلا مجال للحديث عنها الآن والأهم هي مباراة الترجي".

وحول المدير الفني الحالي أكد الشلهوب أن لوشيسكو مدرب مميز جدَا ومنذ اليوم الأول أندمج بشكل رائع مع الفريق ونتمنى استمراره معنا لآنه الفريق يحتاجه بالفعل.

وبالتحول للحديث عن طموحات الفريق قال : "حجم نادي الهلال هو تواجده في محفل عالمي وهذه قدره ونتمنى الهور بالشكل الجيد والمرضي لجماهيرنا لأن طموحنا كبير دائمًا".

وأنهى الشلهوب تصريحاته بالحديث عن مشاركة لاعبي الهلال مع المنتخب في خليجي 24 : "لا يوجد وقت لتقديم الأعذار وافتقدنا لاعب مهم وكبير مثل سلمان الفرج، والآن أعتقد أن الجميع سيُقدم ما عليه، حتى لو كان الوقت ضيقًا".