الشلهوب: هذا ما ينقص اللاعب السعودي للنجاح بالاحتراف الخارجي

نجم الزعيم يؤكد أن اللاعبين السعوديين في طريقهم للنطور

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح محمد الشلهوب؛ نجم الهلال السعودي، أن اللاعب السعودي يمتلك الموهبة الكافية لخوض تجربة الاحتراف بالخارج إلا أنه يحتاج لشيء واحد فقط كي ينجح.

نجم الزعيم المخضرم صاحب الـ38 عامًا قضى مسيرته في الملاعب بالكامل داخل القلعة الزرقاء، وأكد أنه سيعتزل بها بعدما جدد تعاقده لموسم آخر.

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وقال الشلهوب، خلال تصريحاته لصحيفة "الشرق الأوسط": "اللاعب السعودي لديه الموهبة وحاز على شهادات دولية في هذا الجانب، لكن أعتقد أننا بحاجة إلى تغيير طريقة عملنا في الملعب الناقصة، التي هي بحاجة لتطوير، ومستقبلًا سيصل اللاعب السعودي للاحتراف الخارجي".

وأضاف: "هناك نماذج عربية استطاعت فرض نفسها بالفعل في أوروبا كالجزائري رياض محرز مع مانشستر سيتي الإنجليزي والمصري محمد صلاح مع ليفربول، واللاعب السعودي في طريقه للتطور، خاصةً مع العدم غير المسبوق من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وسيكون نقلة تحول نحو التطور".

يذكر أن الموسم الماضي شهد خروج عدد من اللاعبين السعوديين للاحتراف في الدوري الإسباني على رأسهم فهد المولد، لمدة ستة أشهر، في اتفاقية شراكة بين هيئة الرياضة ورابطة الليجا الإسبانية، لكن لم يستمر أي منهم في الاحتراف عقب الستة أشهر.