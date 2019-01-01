محمد الشامسي رئيسًا لنادي الشارقة الإماراتي

الشارقة الإماراتي يدافع عن لقب دوري الخليج العربي

أعلن عبدالله القاسمي نائب حاكم إمارة الشارقة، عن رئيس جديد لنادي الشارقة الرياضي خلال الفترة المقبلة، في بيان رسمي اليوم الأربعاء.

فريق كرة القدم بالشارقة قدم مستوى مميز الموسم الماضي وتوج بدوري الخليج العربي الإماراتي، بقيادة العنبري المدير الفني المخضرم.

وأعلن الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، قرار إداري بتغيير رئيس نادي الشارقة الرياضي خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن القاسمي أن محمد هندي الشامسي سيكون رئيسًا جديدًا للشارقة، ويكمل مدة سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي السابق.

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وكان سالم الشامسي قد قدم استقالته من رئاسة نادي لاشارقة بسبب ظروف خاصة أجبرته على ذلك، حيث أكد إنها ظروفًا صحية تواجهه.