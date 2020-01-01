محمد السهلاوي يشارك في تدريبات التعاون استعدادًا لمواجهة الفيحاء

السهلاوي يظهر لأول مرة في تدريبات التعاون.

شارك محمد السهلاوي، رفقة فريقه الجديد التعاون، في تدريبات الفريق التي أقيمت اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الفيحاء المقبلة.

التعاون يستعد لمواجهة الفيحاء، مساء يوم الجمعة المقبل، بالجولة الخامسة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

السهلاوي انضم لصفوف التعاون، بعد إنهاء عقده بالتراضي مع الشباب أمس الثلاثاء، ليخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.

ولعب السهلاوي في صفوف نادي النصر لمدة 10 سنوات، قبل الانتقال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى الشباب، الذي استمر معه 6 أشهر فقط، لينتقل إلى التعاون.

وحقق السهلاوي رفقة النصر لقب الدوري السعودي للمحترفين 3 مرات، وكأس ولي العهد مرة واحدة، خلال 10 سنوات مرتديًا قميص العالمي.

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وقاد البرتغالي فيتور كامبيلوس، المدير الفني الجديد للتعاون، التدريبات الجماعية، حيث قسم اللاعبين إلى 3 مجموعات، تلعب الكرة من لمسة واحدة، وسط مساحات ضيقة.

وطبق لاعبي التعاون عددًا من الجمل الفنية، وذلك خلال مناورة أجريت على منتصف الملعب.

التعاون يحتل المركز الخامس في ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 25 نقطة، بعد مرور 14 جولة بالمنافسة.