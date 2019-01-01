هل قصد إهانة النصر؟ محمد الدعيع يكشف الحقيقة

حارس الهلال السابق يوضح ما كان يقصده من تغريداته

كشف محمد الدعيع، أسطورة نادي الهلال، كل ما تردد حول إهانته لنادي النصر، بعد مباراة ديربي الرياض، والتي حقق العالمي الفوز فيها بهدفين مقابل هدف.

الدعيع كان نشر تغريدات بعد الديربي، فسرها البعض أنه يقصد تصغير فريق النصر، وهو الأمر الذي أثار غضب جماهير العالمي.

حارس مرمى الهلال السابق نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدات يوضح خلالها ما يقصده من التغريدات.

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محمد الدعيع نشر تغريدة جاء فيها:

"بعض الردود فهمت تغريداتي غلط، وما أقصد الضعف لفريق النصر فريق كبير، وله احترامه ويكفي أن رئيسه الرمز رحمة الله عليه، وطلع ماجد عبدالله ولا أقلل من الفريق لا أنا و لا غيري بس في ضعفاء النفوس تصطاد في المياة العكرة".

جاء ذلك بعدما أثار الدعيع غضب جماهير النصر، بعد مباراة الديربي التي انتهت لصالح العالمي.

الهلال خسر من النصر بهدفين مقابل هدف، باللقاء الذي جمع بينهما الأحد، بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.