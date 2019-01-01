محمد الدعيع : أثق في قدرة الهلال على الفوز بدوري أبطال آسيا

يستقبل أوراوا الياباني فريق الهلال السعودي يوم الأحد المُقبل في نهائي إياب دوري أبطال آسيا

أكد محمد الدعيع حارس مرمى نادي الهلال السعودي السابق وأحد أساطير النادي أن لاعبي الزعيم لا يحتاجون إلى نصائح قبل خوض مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام نادي أوراوا ريدز الياباني.

ويستقبل أوراوا الياباني فريق الهلال السعودي يوم الأحد المُقبل في نهائي إياب دوري أبطال آسيا، على ملعب "سايتما 2000" ملعب الفريق الياباني حامل لقب بطولة 2017.

وأكد الدعيع في فيديو تناقلته الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تصريحات للدعيع أكد فيها على أن الجميع يعرف أهمية هذه المباراة.

وأضاف الحارس العملاق السابق للكرة السعودية أنه لم يتبقى سوى 90 دقيقة فقط من أجل تحقيق لقب آسيا القاري وكذلك الوصول إلى كأس العالم للأندية.

الدعيع أكد على ثقته في جميع لاعبي الزعيم وخوض المباراة بكل قوة كما كانت مباراة الذهاب، محذرًا من خطورة الفريق الياباني على أرضه ووسط جماهيره.

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وقال الدعيع أن التركيز العالي والروح والحماس هم طريق الزعيم للفوز بلقب دوري أبطال آسيا، وهو ما سيعمل عليه لاعبي الهلال في المباراة.

يُذكر أن نادي الهلال كان قد تغلب على أوراوا بهدف مقابل لا شيء في مباراة الذهاب التي أقيمت بالرياض منذ أسبوعين.