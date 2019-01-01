محمد إبراهيم يخضع لاختبار طبي لتحديد موقفه أمام النجم الساحلي

الاختبار سيحدد دخول اللاعب القائمة من عدمه

فيسبوك تويتر بلال محمد

قرر الجهاز الطبي لنادي الزمالك، خضوع محمد إبراهيم قائد الفريق إلى اختبار طبي يوم السبت من أجل معرفة موقف مشاركته امام النجم الساحلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي التونسي، مساء الأحد القادم في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

واشتكي إبراهيم من ارتفاع درجة الحرارة واحتقان في الزور، وسيخضع اللاعب إلى اختبار طبي لتحديد إمكانية دخوله قائمة الفريق من عدمه.

ومن المنتظر ان يعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، قائمة المباراة يوم السبت عقب المران الخاص بالفريق على ملعب المباراة.

وظهر اللاعب صاحب الـ 27 عاماً في التشكيلة الأساسية، للزمالك في آخر مباراتين بالدوري امام الإسماعيلي وبيراميدز.

الجدير بالذكر ان مباراة العودة بين الزمالك ستكون يوم الأحد 5 مايو القادم في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.