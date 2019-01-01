محمد أحمد: تفاجأت بانتقال عموري للجزيرة لكن العين لن يتأثر

مهاجم العين السابق عاد للدوري الإماراتي من بوابة الجزيرة في مفاجأة للجماهير السعودية والإماراتية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد محمد أحمد؛ لاعب العين الإماراتي، أنه كان ينتظر عودة عمر عبد الرحمن "عموري" إلى صفوف الزعيم من جديد وفقًا لتأكيدات أخيه محمد عبد الرحمن؛ لاعب العين، إلا أنه تفاجأ بانتقاله إلى الجزيرة.

فخر أبو ظبي كان قد أعلن مؤخرًا تعاقده مع عموري في صفقة انتقال حر، قادمًا من الهلال السعودي، بعدما انتهى عقده مع الأخير.

وقال أحمد، خلال تصريحاته لبوابة "العين الرياضية": "عموري قيمة فنية كبيرة ويضيف لكل فريق يلعب له، لكن الجميع يعرف العين، من سنوات كبيرة والبطولات موجودة به، في النهاية هناك 11 لاعب يخوض المباراة وليس لاعب واحد".

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وأضاف: "أتمنى لعموري التوفيق، أعرف أنه يضيف لأي فريق، ولو كان رجع إلى العين فبالتأكيد سيضيف الكثير، لكن البركة في الشباب الموجود، بتعاون 11 لاعب بالملعب نحقق البطولات".

لاعب الزعيم اختتم: "خلال الفترة الماضية، بحكم أن أخيه محمد معنا بالعين كنا نطمئن على عمر، كان يقول لنا اطمئنوا، وفجأة سمعنا بخبر انتقاله للجزيرة، أتمنى له التوفيق وأن تكون عودة حميدة له وأن تبتعد الإصابات عنه".

يذكر أن صاحب الـ27 عامًا كان قد رحل عن العين في صيف عام 2018 في صفقة انتقال حر، لينضم إلى الهلال، بعدما وقع اختلاف في وجهات النظر حول المقابل المادي مع مسؤولي الزعيم الإماراتي.

عقد المهاجم الإماراتي مع الزعيم السعودي كان موسمًا واحدًا، لم يخض خلاله سوى ست مباريات فقط، حيث تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة مع بداية الموسم.