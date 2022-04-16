"محظوظون بعدم وجود الفار" موراتا يؤكد سرقة برشلونة لدوري أبطال أوروبا

تحدث المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لاعب نادي يوفنتوس عن العديد من الأمور التي تخص مستقبله، كما استعرض تفاصيل الماضي.

في حوار صحفي مع شبكة "دازن" الرياضية الألمانية فاجأ موراتا الكل بتصريحات قوية حول مباراة برشلونة ويوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2015.

برشلونة سرق اللقب!

موراتا قال إنه "لو كانت تقنية الفار موجودة، يوفنتوس كان سيفوز بالنهائي ضد برشلونة".

وأضاف موراتا: "لطالما رأيت ذلك، بوجود الفار كنا سنمنح ركلة جزاء، وكنا سنضيف لقبًا ليوفنتوس في دوري الأبطال، ولكن الحياة هكذا".

مهاجم يوفنتوس تحدث عما يدور بشأن مستقبله، مشيرًا إلى أن "في يوفنتوس كل لاعب يقاتل على مستقبله في كل مباراة، العديد من الأشخاص يريدون الوجود هنا وبالتالي من الطبيعي أن يحكموا عليك، أعطي كل ما عندي من أجل الانتصار وأنا أجد نفسي هنا أحظى بحالة جيدة، أطفالي يستمعون لنشيد اليوفي دومًا، يريدون سماعه في كل مرة نمر من أمام الملعب، أعتقد أن هذا يكفي".

تسجيل الأهداف أم صناعتها؟

وعن الموسم الجاري، قال موراتا: "لقد مررنا بموسمين أو 3 مواسم مصغرة داخل موسم واحد، لقد مررنا بما طورنا كمجموعة وفريق، نستطيع الآن أن ننظر للمستقبل بتفاؤل، علينا التركيز والعمل بجد للوصول إلى نهائي آخر للكأس، في النهاية صور التتويج بالبطولات هي ما تبقى في الذاكرة بعدما يعتزل المرء، لدينا فرصة للتتويج بلقب وهذا لا ينبغي التقليل منه، هناك عديد الأبطال الذين لم يستطيعوا جمع الكأس والسوبر إلى بطولة الدوري".

وعن صناعات الأهداف، أكد موراتا أنها تمنحه "نفس شعور تسجيل الأهداف، عليك أن تتأقلم مع ما يحتاجه الفريق، إنني أساهم في الدفاع أيضًا وتعقيد لعب الخصم، أستطيع أن أؤكد لك أن مهاجمًا يسجل 15 هدفًا ويستطيع جلب البطولات أفضل من آخر يسجل 40 أو 50 هدفًا ولا يفعل، أحب لعب كرة القدم والفوز أكثر من تسجيل الأهداف وأولويتي هي مساعدة زملائي بكافة الأشكال".

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