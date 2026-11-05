"لديه كل المواصفات" .. مدرب مصر الأسبق يطالب برحيل حسام حسن وتعيين محمد صلاح بدلًا منه!

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استشهد بنماذج سابقة في الكرة العالمية

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مفاجأة غريبة من نوعها، خرج بها محسن صالح، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، بعدما طالب بإقالة حسام حسن وتعيين محمد صلاح بدلًا منه في الفترة المقبلة.

العديد من التكهنات أثيرت حول مستقبل المدرب الحالي للفراعنة، على الرغم من المستويات المميزة التي قدمها الفريق تحت قيادته في بطولة كأس العالم 2026، وخروجه من دور الـ16 بصعوبة على يد الأرجنتين بنتيجة 3/2.

ماذا حدث؟

الأوضاع متوترة في الوقت الحالي بالنسبة للعميد، حيث تعرض لحملة من الانتقادات في التوقف الدولي الماضي، بسبب طريقة تعامله مع العديد من اللاعبين وعلى رأسهم محمد الشناوي ومحمد صلاح.

وازدادت الأمور سوءًا في ظل الأزمة التي يعيشها حسام حسن على المستوى الشخصي مؤخرًا، مما دفع محسن صالح للمطالبة برحيله عن قيادة المنتخب قبل مباريات الفريق القادمة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

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تصريحات محسن صالح

رئيس لجنة التخطيط السابق في الأهلي قال عبر حسابه على منصة "إكس":"يجب تعيين صلاح كمدير فني مؤقت لمنتخب مصر نظرًا لضيق الوقت، أعتقد أنه الأنسب لقيادة الفريق في الثلاث مباريات القادمة".

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وأضاف:"صلاح لديه المواصفات الشخصية والفنية للقيام بالمهمة على أكمل وجه، وهناك العديد من الأمثلة لنجوم جمعوا بين اللعب والقيادة، مثل كيني دالجيش في ليفربول، رود خوليت وجانلوكا فيالي "تشيلسي"، ريان جيجز "مانشستر يونايتد" وجورج وايا "ليبيريا".

تجربة سابقة مع الفراعنة

محسن صالح يعتبر من أبرز المدربين في تاريخ كرة القدم المصرية، وهو الذي قاد الإسماعيلي للفوز بلقب الدوري المحلي لموسم 2001/2002 على حساب الأهلي في نهاية دراماتيكية للمسابقة.

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وساهم في بعض الإنجازات خلال فترة عملة كرئيس للجنة التخطيط في الأهلي، وحقق الفريق في وجوده بهذا المنصب لقبين للدوري و3 بطولات لدوري أبطال إفريقيا.

ويمتلك محسن صالح تجربة سابقة كمدرب لمنتخب مصر في الفترة من يوليو 2002 وحتى بداية مارس 2004، حيث قاد الفريق في 24 مباراة، فاز في 14 وخسر 5 مرات وتعادل في مثلهم.

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وقاد منتخب مصر في بطولة كأس إفريقيا 2004، وخرج من دور المجموعات بعد التعادل مع الكاميرون والخسارة من الجزائر والفوز على زيمبابوي.