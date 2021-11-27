محرز يتحدث أخيرًا عن قلة الدقائق تحت قيادة جوارديولا!

أكد النجم الجزائري رياض محرز أن المرور بمثل تلك اللحظات التي يمر بها مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي يعتبره أمرًا طبيعيًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها محرز لصالح "بي إن سبورت" وأكد خلالها أن القرار النهائي في مشاركته يعود للمدير الفني فقط.ز

وقال محرز: "بعض الأحيان يكون عليك أن تمر بتلك اللحظات، الأمر في النهاية هو قرار المدير الفني فقط".

وأضاف: "حقيقي أنني لم ألعب كثيرًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن، لكنه لو احتاجني سيجدني مستعدًا".

وأردف عن طموحات الفريق: "بكل تأكيد نريد الفوز بدوري أبطال أوروبا، هي بطولة مميزة ونسعى للوصول لأبعد مرحلة فيها".

وأكمل: "سنضطر لمواجهة بعض الفرق الكبيرة للغاية، لكننا نجحنا في أن نثبت للجميع أننا ننافس الكبار بعد الفوز على مانشستر سيتي".

جدير بالذكر أن محرز لعب تسعة لقاءات فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بواقع 292 دقيقة، ويركز بيب جوارديولا على الدفع به في دوري أبطال أوروبا بشكل أكبر.