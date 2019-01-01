محرز: نريد اللقب لكن المشوار طويل

رياض محرز نجم منتخب الجزائر يؤكد أن فريقه جاء لمصر من أجل التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على سعادته لتجاوز منتخب غينيا في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها اللاعب عقب المباراة، وأكد خلالها أن فريقه سيلعب كل مباراة بظروفها الخاصة، وسيحاول أن يستمر حتى النهائي ليحقق اللقب.

قائد المنتخب الجزائري رياض محرز أفضل لاعب في مباراة الجزائر وغينيا حسب اختيارات متابعي @GoalAR 🇩🇿💫#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/hiNIek0aXy — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٧ يوليو ٢٠١٩

وقال محرز: "لقد كنا متماسكين وقدمنا مباراة جيدة وسجلنا ثلاثة أهداف ولم نقبل أي هدف وسيطرنا على اللقاء من البداية حتى النهاية".

وأضاف: "علمنا أن الأمر ليس سهلًا عندما تواجه منتخبات مثل غينيا لكننا كنا متماسكين ولم نقبل أهداف وعندما تكون شباكك نظيفة تزداد فرصتك في الفوز".

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واختتم تصريحاته: "لدينا احساس أن الفريق يتحسن مباراة بعد الاخرى، نريد الوصول للنهائي لكننا نتحرك خطوة بخطوة، سنرى من سيفوز بين كوت ديفوار ومالي".

جدير بالذكر أن المنتخب الجزائري كان قد حقق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة ونجح في تجاوز دور الـ ١٦ منتظرًا الفائز من مواجهة كوت ديفوار ومالي غدًا.