محرز: مانشستر سيتي لم يكن جيدًا الموسم الماضي، وأتمنى الاعتزال هنا

رياض محرز يتمنى الاعتزال في الدوري الإنجليزي، ويؤكد أن فريقه مانشستر سيتي لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية بالموسم الماضي للتنافس على البطولة.

أكد النجم الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي على رغبته في الاعتزال بالدوري الإنجليزي في نهاية مسيرته الكروية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مع وكالة "بريس أسوسييشن"، وتطرق خلالها للحديث عن المنافسة في الموسم الماضي مؤكدًا أن فريقه لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية للتنافس مع ليفربول.

وقال محرز عن مدى قوة بطولة الدوري الإنجليزي والتنافس فيها: "أظن أنه الدوري الأفضل في العالم، على الأقل بالنسبة لي في الوقت الحالي".

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وأضاف: "وقتي في الدوري الإنجليزي كان جيدًا للغاية، لقد حققت الألقاب وسجلت بعض الأهداف، واستمتعت بأجواء اللعب داخل وخارج ملاعب فرقي، أتمنى أن أستمر هنا حتى اعتزالي".

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وأكمل: "لم نكن في حالة جيدة بما فيه الكفاية من أجل تحقيق لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، والآن نعرف أنه يمكننا التحسن كفريق لنحاول أن نحقق اللقب في نهاية الموسم".

وأردف: "لدينا فريق جيد للغاية وكل ما نحتاجه هي الاستمرارية والتركيز وسنجد أنفسنا في موقف جيد من المنافسة في نهاية الموسم".

وتطرق للحديث عن مواجهة فريقه السابق ليستر سيتي وقال: "عندما أنظر لما حققناه هناك كمجموعة أشعر بالفخر، لدي الكثير من اللحظات المميزة هناك، ستكون مباراة صعبة".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثامن بثلاث نقاط فقط من جولة واحدة خاضها،، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثاني بست نقاط بعد خوضه لجولتين.