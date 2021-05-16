محرز: لا أهتم بالكرة الذهبية وهذا هو الفريق الذي أريد الاعتزال معه!

تصريحات قوية من النجم الجزائري..

أكد نجم مانشستر سيتي رياض محرز على أنه لا يكترث كثيرًا بجائزة الكرة الذهبية، واعتبر أنه يركز فقط على المباريات المتبقية لفريقه هذا الموسم.

دور الدولي الجزائري ازداد كثيرًا مع سيتي هذا الموسم ليكون النجم الأول تقريبًا لكتيبة المدرب بيب جوارديولا، لكن رغم ذلك، فإنه لا يعتبر نفسه مرشحًا للكرة الذهبية.

ويستعد مانشستر سيتي لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، في ختام الموسم الذي توّج فيه زملاء محارب الصحراء بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو.

محرز في حوار مطول مع شبكة RMC قال حول الكرة الذهبية "لا، لن أقول ذلك، سأظل مركزًا على هذه المباراة النهائية، وبتواضع شديد، لست هنا لأعتقد أنني سأفوز بالكرة الذهبية في المستقبل".

كما أضاف "سوف نلعب المباريات المتبقية وسأحاول صناعة الفارق وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

وتابع متحدثًا عن مباراة تشيلسي "إنه الحدث الأكبر في مسيرتي، لكن لن أضع أي ضغوطات على نفسي، إنها المباراة الأكبر لجميع اللاعبين وحلمهم أيضًا".

وعند سؤاله إذا ما كان يطمح لتكرار ما فعله مواطنه رابح ماجر في نهائي الأبطال مع بورتو، قال "لا، أريد الفوز فقط، هذا هو هدفي".

وواصل مجيبًا عن المقارنة مع ماجر "لا أحب أن أتحدث عن نفسي كثيرًا، أترك الناس هي من تضعني في تاريخ كرة القدم الجزائرية، ماجر هو أسطورة كبيرة لدينا".

أما عن مستقبله وما يفكر به بشأن مسيرته الكروية، فأجاب "أشعر أنني بحالة جيدة في مانشستر سيتي، ليس لديّ رغبة في البحث عن مكان آخر".

وأتم "لا أعرف ما سيحدث في المستقبل، ولكني أريد أن أبقى حيث أنا، إنهاء مسيرتي في مارسيليا؟ لا، أريد أن أنهي مسيرتي في إنجلترا مع مانشستر سيتي، لا أفكر في غير ذلك".

الجدير بالذكر أن رابح ماجر قد أحرز هدفًا في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ عام 1989 بالكعب قاد من خلاله النادي البرتغالي للقب ذات الأذنين التاريخي.