محرز: لا أرضى بأمم إفريقيا فقط، وهذه ميزة جوارديولا!

رياض محرز نجم مانشستر سيتي يتحدث مزايا بيب جوارديولا وطموحه مع منتخب بلاده منتخب الجزائر.

أشاد رياض محرز نجم مانشستر سيتي ببيب جوارديولا المدير الفني للفريق وبما يقدمه الفريق تحت قيادته من مستويات في السنوات الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها محرز مع شبكة "بي إن سبورتس"، وتطرق خلالها للحديث عن طموحه مع منتخب الجزائر.

وقال محرز: "جوارديولا مدير فني عظيم، ويجعلك تتطور كثيرًا بالكرة، لكن عمله لا يقتصر على الكرة فقط، فهو يجعل فهمي للعبة أفضل".

وأضاف: "بيب لديه الكثير من التأثير على النادي، وعمله هنا ساعد الجميع على التحسن وتقديم أفضل ما لديهم".

وأردف عن أهدافه مع منتخب الجزائر: "لا يمكننا أن نرضى بكأس الأمم الإفريقية فقط، أو بسلسلة المباريات دون هزيمة في المنتخب".

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وأكمل: "نريد أن نصعد لكأس العالم، ونريد أن نصل لأبعد ما يمكن في كأس الأمم المقبلة، فهذا الجيل يستحق ذلك، وسيقدم كل شيء لديه لينجح".

وأنهى كلماته: "أنا أدرك أن ذلك الجيل حقق الكثير بالفعل بالحصول على كأس الأمم، لكن كرة القدم بالنسبة لنا في الجزائر تعني الكثير".

جدير بالذكر أن محرز يتحضر في الوقت الحالي لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي ضد تشيلسي، للمرة الأولى في تاريخه.