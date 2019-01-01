محرز: صلاح وماني سيتنافسان على أفضل لاعب أفريقي

ويرشح مصر للقب الأفريقي 2019

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رشح النجم الجزائري رياض محرز ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني للتتويج بجائزة أفضل لاعب أفريقي عن العام الحالي، وكشف عن مرشحه لبطولة أمم أفريقيا.

وقاد ماني وصلاح ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، ويشاركان مع السنغال ومصر في أمم أفريقيا المقامة في بلاد الفراعنة.

وقال محرز مع قنوات الكأس: "الجزائر مستعد لبطولة أفريقيا ونعرف صعوبتها، مصر ستحظى بمساندة 100 مليون وهذا يقوي حظوظها".

وأردف: "للمرة الأولى ندخل البطولة ولسنا مرشحين للقب، وهذا ربما يفيد لإبعاد الضغط، سنحاول شق الطريق للنهائي، نملك لاعبين جيدين ومزيج بين الخبرة والشباب".

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📅 المباراة الافتتاحية



مصر 🆚 زيمبابوي

🏟️ستاد القاهرة

⏱️11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة



بداية مشوار الفراعنة من أجل اللقب الثامن 🇪🇬🏆#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/qY9SCSmVNB — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 21, 2019

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وأكمل نجم مانشستر سيتي: "فريقنا ومدربنا جيدين، للجماهير الجزائرية أتمنى أن نسعدكم ونعود بالكأس".

وعن ترشيحاته لأفضل لاعب في القارة: "يجب أن أكون واقعي، كنت حاضراً من قبل في التتويج بالجائزة، هذا العام بالنظر لدقائق لعبي سيكون صعباً".

وختم: "برأيي الشخصي سيكون الصراع على الجائزة بين الثنائي ماني وصلاح".

وتنطلق منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 مساء الجمعة باللقاء الافتتاحي بين مصر وزيمبابوي بالقاهرة.